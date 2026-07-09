Puluhan Dapur SPPG di Tuban Tak Kunjung Beroperasi, Diduga Jadi Korban Janji Manis Dadan Sebelum Ditangkap

JawaPos.com - Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Kabupaten Tuban turut disinyalir menjadi bagian dari 8.617 SPPG yang bermasalah. Indikasi ini dikuatkan dengan tak kunjung beroperasinya puluhan dapur yang baru berdiri tersebut.

Bahkan, beberapa mitra juga dikabarkan menjadi “korban” janji palsu titik dapur MBG dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dandan Hindayana.

Melansir Radar Tuban (Jawa Pos Group), salah seorang pelaku program MBG tidak menampik soal isu tersebut. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan berapa titik yang dijanjikan Dadan. ‘’Iya, kabarnya ada yang sudah mendapat titik, tapi belum dibangun sampai sekarang,’’ katanya, dikutip Kamis (9/7).

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tuban Abdul Rakhmat belum bisa memastikan ihwal jumlah dapur SPPG yang sudah dibangun, baik yang sudah beroperasi maupun belum.

Rakhmat mengaku tidak pernah menerima data yang di-update secara berkala. Setiap pertanyaaan terkait data dari awak media, dia selalu meneruskannya ke Koordinator MBG Wilayah Tuban.

‘’Pertanyaan dari Mas Atok juga sudah saya teruskan ke koordinator wilayah, tapi belum dibalas,’’ katanya.

Rakhmat melanjutkan, berdasar data terakhir yang didapat, jumlah SPPG di Tuban sebanyak kurang lebih 112 titik. Namun, apakah ada yang baru atau tidak, dia tidak bisa memastikan.

‘’Kalau sudah dibalas (oleh koordinator MBG wilayah Tuban, red), nanti tak teruskan ke Mas Atok,’’ ujarnya.