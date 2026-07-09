Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.21 WIB

Puluhan Dapur SPPG di Tuban Tak Kunjung Beroperasi, Diduga Jadi Korban Janji Manis Dadan Sebelum Ditangkap

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang) - Image

Ilustrasi kegiatan dapur SPPG di Kota Malang. (Radar Malang)

JawaPos.com - Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Kabupaten Tuban turut disinyalir menjadi bagian dari 8.617 SPPG yang bermasalah. Indikasi ini dikuatkan dengan tak kunjung beroperasinya puluhan dapur yang baru berdiri tersebut.

Bahkan, beberapa mitra juga dikabarkan menjadi “korban” janji palsu titik dapur MBG dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dandan Hindayana.

Melansir Radar Tuban (Jawa Pos Group), salah seorang pelaku program MBG tidak menampik soal isu tersebut. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan berapa titik yang dijanjikan Dadan. ‘’Iya, kabarnya ada yang sudah mendapat titik, tapi belum dibangun sampai sekarang,’’ katanya, dikutip Kamis (9/7).

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tuban Abdul Rakhmat belum bisa memastikan ihwal jumlah dapur SPPG yang sudah dibangun, baik yang sudah beroperasi maupun belum.

Rakhmat mengaku tidak pernah menerima data yang di-update secara berkala. Setiap pertanyaaan terkait data dari awak media, dia selalu meneruskannya ke Koordinator MBG Wilayah Tuban.

‘’Pertanyaan dari Mas Atok juga sudah saya teruskan ke koordinator wilayah, tapi belum dibalas,’’ katanya.

Rakhmat melanjutkan, berdasar data terakhir yang didapat, jumlah SPPG di Tuban sebanyak kurang lebih 112 titik. Namun, apakah ada yang baru atau tidak, dia tidak bisa memastikan.

‘’Kalau sudah dibalas (oleh koordinator MBG wilayah Tuban, red), nanti tak teruskan ke Mas Atok,’’ ujarnya.

Disinggung soal target titik SPPG di Kabupaten Tuban, mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban ini juga mengaku tidak tahu. Dia menegaskan, seluruh proses pengajuan izin pembangunan dapur, penentuan titik lokasi, hingga target yang ditetapkan, seluruhnya menjadi kewenangan pusat. ‘’Semuanya ditentukan oleh pusat,’’ tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Kepala BGN Nanik S Deyang Menghilang usai Audiensi dengan KPK soal Pencegahan Korupsi MBG - Image
Nasional

Kepala BGN Nanik S Deyang Menghilang usai Audiensi dengan KPK soal Pencegahan Korupsi MBG

Selasa, 7 Juli 2026 | 21.26 WIB

Pimpinan BGN Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Program MBG  - Image
Nasional

Pimpinan BGN Sambangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Program MBG 

Selasa, 7 Juli 2026 | 20.48 WIB

Banggar DPR Perkirakan Anggaran MBG Turun jadi Rp 174 T, Ingatkan Kualitas Tetap Terjaga - Image
Nasional

Banggar DPR Perkirakan Anggaran MBG Turun jadi Rp 174 T, Ingatkan Kualitas Tetap Terjaga

Selasa, 7 Juli 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore