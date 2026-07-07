Kepala BGN Nanik S Deyang Menghilang usai Audiensi dengan KPK soal Pencegahan Korupsi MBG

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menghilang usai menghadiri audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7).

Pertemuan tersebut membahas hasil kajian KPK yang mengidentifikasi sejumlah potensi tindak pidana korupsi, serta persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam audiensi itu, Nanik hadir bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Namun, setelah agenda selesai, Nanik tidak terlihat menemui wartawan.

Sementara, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin memberikan penjelasan kepada awak media mengenai hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Nanik dalam sesi doorstop, baik Agustina maupun Aminuddin tidak memberikan penjelasan. Agustina hanya menegaskan bahwa kedatangan BGN bertujuan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan KPK terkait hasil kajian program MBG.

“Oleh karena itu, kami bentuk tim lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya,” kata Agustina.

Ia menyatakan, hasil pembahasan internal tersebut telah disampaikan secara resmi kepada KPK sebagai bentuk komitmen BGN dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.