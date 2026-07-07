Kepala BGN Nanik S Deyang Menghilang usai Audiensi dengan KPK soal Pencegahan Korupsi MBG

JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menghilang usai menghadiri audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7).
Pertemuan tersebut membahas hasil kajian KPK yang mengidentifikasi sejumlah potensi tindak pidana korupsi, serta persoalan tata kelola dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi itu, Nanik hadir bersama dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Namun, setelah agenda selesai, Nanik tidak terlihat menemui wartawan.
Sementara, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin memberikan penjelasan kepada awak media mengenai hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Nanik dalam sesi doorstop, baik Agustina maupun Aminuddin tidak memberikan penjelasan. Agustina hanya menegaskan bahwa kedatangan BGN bertujuan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan KPK terkait hasil kajian program MBG.
“Oleh karena itu, kami bentuk tim lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya,” kata Agustina.
Ia menyatakan, hasil pembahasan internal tersebut telah disampaikan secara resmi kepada KPK sebagai bentuk komitmen BGN dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
“Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut,” ujarnya.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane