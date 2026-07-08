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Syahrul Yunizar
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.19 WIB

Kapolri Cek Personel dan Peralatan, Perintahkan Tangani Karhutla Riau

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memeriksa personel dan jeratan untuk penanganan karhutla di Riau. (Polri) - Image

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memeriksa personel dan jeratan untuk penanganan karhutla di Riau. (Polri)

JawaPos.com - Usai mengecek kesiapan personel dan peralatan pada Rabu (8/7) di Kabupaten Kampar, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Menurut Sigit, TNI-Polri dan instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya bekerja sama dalam penanganan karhutla.

”Seluruh kekuatan yang ada, semuanya bersatu. Dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi karhutla,” ucap dia.

Merujuk laporan dari BPBD Riau, sejauh ini ada 15 ribu hotspot yang sudah terdeteksi. Setelah didalami, muncul 329 titik api yang perlu dipadamkan. Sigit menyebut, dirinya sudah mendapat informasi ada lebih kurang 15 ribu hektare lahan yang terdampak ratusan titik api tersebut.

Untuk itu, orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut mengingatkan agar seluruh jajarannya memaksimalkan penanganan karhutla.

Selain laporan dari BPBD, pemerintah juga telah menginstruksikan agar antisipasi dampak fenomena El Nino dilaksanakan sebaik mungkin.

”Karena memang di Riau ini kebakaran hutannya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi, ada 2 kali potensi kebakaran hutan, dan salah satunya yang kita hadapi adalah di bulan Juli, Agustus, mungkin sampai September,” jelasnya.

Selain kesiapan personel dan peralatan, Sigit menyatakan bahwa pihaknya turut menambah peralatan untuk memastikan penanganan karhutla di Riau berjalan dengan baik. Dia menekankan, persiapan dan antisipasi sangat penting dilakukan sejak jauh hari.

”Tentunya kita semua, khususnya Riau, dan juga saya ingatkan pada seluruh jajaran untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyerahkan secara langsung sejumlah peralatan pendukung tambahan kepada Polda Riau untuk mengoptimalisasi penanganan karhutla. Dia juga mengingatkan pentingnya jalur komunikasi yang diharapkan tidak pernah.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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