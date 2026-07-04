Pangkogabwilhan Pimpin Langsung Penyerahan Jenazah Pilot Berpaspor AS kepada AMA Air

Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menyerahkan jenazah pilot pesawat yang ditembak oleh OPM di Yahukimo kepada AMA Air. (Koops TNI Habema)
JawaPos.com - Usai mengevakuasi jenzah Nicholas F. Gosselin dari Lapangan Terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (3/7), Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto menyerahkan jenazah tersebut kepada PT AMA Air.
Penyerahan jenazah pilot pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY tersebut berlangsung di Base Ops Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Silas Papare, Sentani, Jayapura pada Jumat malam. Sebelum diserahkan, jenazah sempat divisum dan disemayamkan di Timika.
”Atas nama Tentara Nasional Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Almarhum gugur saat menjalankan misi kemanusiaan untuk melayani masyarakat di pedalaman Papua. Kami mengutuk keras tindakan yang merenggut nyawa seorang pelayan kemanusiaan,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (4/7).
Jenderal bintang tiga TNI AD itu turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah.
Ke depan, dia memastikan TNI terus berkomitmen menjaga keamanan agar pelayanan kepada masyarakat di Papua dapat berlangsung dengan aman.
Dalam prosesi penyerahan jenazah tersebut, Lucky tidak sendirian, dia turut didampingi oleh Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, para pejabat TNI, pemerintah daerah, pimpinan PT AMA Air, para pilot AMA, dan Uskup Jayapura Yanuarius Teofilus Matopai You.
Prosesi diawali dengan penghormatan militer kemudian dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah kepada pihak PT AMA Air yang diwakili Uskup Jayapura.
Setelah itu jenazah diberangkatkan menuju Hanggar PT AMA Air di Sentani untuk disemayamkan dan dilaksanakan ibadah penguatan.
Menurut Uskup Jayapura Yanuarius Teofilus Matopai You, selama ini PT AMA Air melayani masyarakat Papua melalui bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan gereja. Peran itu mereka jalankan secara konsisten selama puluhan tahun.
”Misi AMA adalah misi kemanusiaan. Pesawat-pesawat kami hadir untuk melayani masyarakat pedalaman. Kami mengutuk keras tindakan penembakan dan pembakaran pesawat yang telah merenggut nyawa seorang pelayan kemanusiaan,” kata dia.
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