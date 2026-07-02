Bupati Purwakarta Om Zein Minta Maaf Soal Lirik Lagu 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat'

JawaPos.com - Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, akhirnya meminta maaf dan menyampaikan klarifikasi, usai lagu berbahasa Sunda ciptaannya, Lalaki Langit, Lalanang Bejat, memicu kontroversi.

Lagu yang diciptakan oleh pria yang akrab disapa Om Zein ini menuai kritik tajam karena dinilai memuat narasi patriarkal yang merendahkan kaum perempuan.

Merespons kritik tersebut, Om Zein dengan tegas membantah tudingan bahwa lagunya sengaja diciptakan untuk menyudutkan kaum perempuan.

Ia membeberkan bahwa karya berbentuk puisi dan lagu itu sebenarnya adalah sebuah otokritik personal yang ditulis beberapa tahun lalu.

"Itu puisi dan lagu diciptakan tahun 2020, bercerita tentang diri saya sendiri. Berawal dari renungan atas perilaku saya sendiri yang menurut saya saat itu saya nakal," ujar Om Zein dalam keterangan resminya dikutip Kamis (2/7).

Ia menjelaskan bahwa lirik kontroversial tersebut merupakan bentuk kejujuran atas ketidaksempurnaan hidupnya di masa lalu, sekaligus medium kontemplasi spiritual.

"Saya bersyukur Tuhan menciptakan saya jadi lelaki. Mungkin jika saya diciptakan jadi perempuan, terjadi apa yang saya pikirkan karena saya belum bisa menjaga diri," tambahnya.

Sampaikan Permohonan Maaf Secara Terbuka Meskipun menegaskan bahwa karyanya murni lahir dari introspeksi pribadi, Om Zein menyadari bahwa interpretasi masyarakat bisa berbeda.

Sebagai pejabat publik, ia memilih bersikap responsif dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.