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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 25 Juni 2026 | 07.07 WIB

Mengapa Lagu Kebangsaan Spanyol Tanpa Lirik? Ini 4 Alasan Marcha Real Hanya Instrumental

Starting XI timnas Spanyol saat ditahan imbang Tanjung Verde. (X.com/@SEFutbol) - Image

Starting XI timnas Spanyol saat ditahan imbang Tanjung Verde. (X.com/@SEFutbol)

JawaPos.com - Spanyol menjadi salah satu negara yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal lagu kebangsaan. Jika sebagian besar negara memiliki lagu kebangsaan yang lengkap dengan lirik untuk dinyanyikan saat acara resmi maupun pertandingan olahraga, Spanyol justru berbeda.

Lagu kebangsaan negara tersebut, Marcha Real, hanya berupa musik instrumental tanpa lirik resmi. Kondisi ini membuat para atlet, pemain sepak bola, hingga pejabat negara hanya berdiri mengikuti irama musik ketika lagu kebangsaan diperdengarkan.

Keunikan ini bukan tanpa alasan. Ada sejumlah faktor sejarah, politik, dan sosial yang membuat Marcha Real tetap bertahan sebagai lagu kebangsaan tanpa syair hingga saat ini.

Berawal dari Mars Militer

Salah satu alasan utama adalah asal-usul Marcha Real yang memang sejak awal diciptakan sebagai musik mars militer. Lagu ini sudah digunakan sejak abad ke-18 dan dikenal sebagai salah satu lagu kebangsaan tertua di Eropa.

Karena sejak awal tidak dirancang sebagai lagu dengan syair, tradisi instrumental tersebut terus dipertahankan hingga sekarang.

Sulit Mewakili Keberagaman Spanyol

Spanyol merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan bahasa yang sangat besar. Selain bahasa Spanyol atau Kastilia, terdapat bahasa lain yang digunakan secara luas seperti Katalan, Basque, dan Galicia.

Kondisi tersebut membuat upaya menyusun lirik yang dianggap mewakili seluruh masyarakat menjadi tantangan tersendiri. 

Setiap pilihan bahasa berpotensi memunculkan perdebatan mengenai representasi identitas nasional.

Bayang-Bayang Masa Kediktatoran Franco

Marcha Real sebenarnya pernah memiliki lirik pada masa pemerintahan Jenderal Francisco Franco. Namun lirik tersebut sangat erat dikaitkan dengan rezim kediktatoran yang berkuasa saat itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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