Sinopsis Film Belle (2021): Adaptasi Beauty and the Beast Dunia Modern yang Penuh Lagu Lewat Sosial Media

JawaPos.com - Hanya karena seseorang sangat pemalu, jarang tampil, dan tidak terlalu diketahui oleh banyak orang, bukan berarti mereka hanya orang biasa. Mereka bisa memiliki suatu bakat hebat yang disembunyikan.

Walaupun mereka sembunyi-sembunyi di publik, mereka bisa lebih leluasa menunjukkan diri mereka di tempat lain. Salah satunya adalah media sosial.

'U' adalah sebuah platform sosial media terbaru dimana kita dapat membuat persona virtual 3D dan memulai kehidupan baru. Ketika menggunakan platform ini, kesadaran kita seperti tersedot masuk dan kita benar-benar menggunakan tubuh baru.

Suzu juga adalah salah satu pemilik akun di U. Ia adalah gadis SMA yang pemalu asal pedesaan.

Saat ia kecil ia terkenal sebagai penyanyi cilik yang mewarisi kemampuan menyanyi ibunya. Namun, sejak ibunya meninggal setelah menyelamatkan anak kecil dari banjir bandang, Suzu kehilangan suaranya.

Walaupun begitu, ia masih menjadi anggota paduan suara desanya yang beranggotakan para ibu-ibu penduduk desa. Mereka sering membantu Suzu agar lebih berani tampil.

Suzu juga sering iri terhadap perempuan populer di sekolahnya, Ruka. Tidak hanya cantik, Ruka juga anggota marching band yang selalu berada di barisan terdepan, menjadi wajah dari band sekolahnya.

Ruka sering dijodoh-jodohkan dengan Shinobu, teman sepermainan Suzu yang diam-diam ia sukai pula.

Untungnya, Suzu memiliki satu sahabat dekat, Hiroka, yang juga memperkenalkan U kepada Suzu. Hiro berpikir U dapat menjadi kesempatan baru untuk Suzu bisa bernyanyi kembali.