Viral Penumpang Duduk di Bagasi, MTI Sebut Pemprov Banten Gagal Kelola Transportasi Publik

Ilustrasi: Calon penumpang memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi bus. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa)
JawaPos.com - Video di media sosial yang menunjukan pekerja wanita yang duduk pada bagasi bus saat hendak pulang dari Cilegon menuju Serang Banten menunjukan kegagalan pemerintah provinsi yang gagal mengelola transportasi publik.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, menilai kondisi tersebut merupakan permasalahan yang seharusnya tidak terjadi jika pemerintah setempat dapat mengelola transportasi dengan baik.
Ia mengatakan, sejumlah pekerja tersebut terpaksa menggunakan tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk manusia. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya transportasi yang memadai untuk digunakan.
“Kalau pemerintah menyediakan angkutan umum, masyarakat tidak akan bergantung pada angkutan yang tidak semestinya. Yang gagal justru kepala daerah karena tidak menjalankan kewajiban menyediakan transportasi umum,” ujar Djoko kepada JawaPos, Sabtu (27/6).
Djoko mengatakan, pembangunan layanan bus massal di Banten tidak menunjukkan keseriusan pemerintah daerah. Rencana pembangunan empat koridor, menurutnya, hingga kini baru terealisasi satu koridor dengan kualitas yang dinilai asal-asalan.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang dinilai lebih serius mengembangkan transportasi publik.
"Harusnya ada empat koridor. Ini baru satu, itu pun asal jadi," ucapnya.
Lanjutnya, ia menyarankan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat di Banten seharusnya dapat dipenuhi melalui kolaborasi dengan dunia usaha, misalnya dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kenapa tidak minta CSR perusahaan untuk membantu pengadaan bus? Bukan tidak bisa, tapi tidak ada niat,” ungkapnya.
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