Di Sidang Pansus Hak Angket DPRD, Suami Bupati Gowa Yakin Istrinya Selingkuh

Bupati Gowa Sitti Husniah Tanlerang. (Instagram @husniahtanlerang).
JawaPos.com - Bupati Gowa Sitti Husniah Tanlerang menyita perhatian setelah diduga melakukan perselingkuhan oleh seorang konsultan politik. Hal itu didungkap sang suami, Khaerul Aco, yang dihadirkan dalam sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu malam (24/6).
Khaerul hadir sebagai saksi untuk menjelaskan sejumlah polemik yang menyeret nama Bupati Gowa, termasuk isu dugaan perselingkuhan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia mengaku meminta penjelasan langsung kepada Husniah mengenai isu kedekatannya dengan Basri Kajang. Namun, sang istri selalu membantah tudingan yang beredar.
"Namun beliau tidak mengakui. Saya menanyakan langsung ke ibu. Beliau menjawab pemberitaan itu tidak benar," kata Khaerul Aco, dikutip Jumat (26/6).
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Khaerul menjelaskan, dirinya mengenal Basri Kajang sehingga pada awalnya tidak serta-merta mempercayai informasi yang diterimanya. Meski banyak laporan dan kabar yang sampai kepadanya dari berbagai pihak, ia masih menyimpan keraguan terhadap kebenarannya.
Namun, pandangannya mulai berubah setelah mengikuti perkembangan proses hak angket yang berlangsung di DPRD Gowa. Ia mengaku memperoleh sejumlah informasi dan kesaksian yang membuatnya semakin yakin terhadap dugaan tersebut.
"Awalnya saya memang banyak menerima informasi, tetapi saya belum yakin. Saat RDP yang pertama, saya melihat ada beberapa saksi yang dipanggil dan ada juga sumber-sumber yang memberikan informasi yang valid. Jadi saya merasa memang benar terjadi perselingkuhan itu," jelasnya.
Kesaksian Khaerul menjadi salah satu keterangan yang didalami Pansus Hak Angket DPRD Gowa dalam rangka mengusut berbagai persoalan yang melibatkan Bupati Gowa dan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara, Bupati Gowa, Sitti Husniah Tanlerang, menyatakan keberatan terhadap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa yang dinilainya telah masuk ke wilayah kehidupan pribadinya. Menurut Husniah, pembahasan tersebut tidak memiliki kaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik maupun tugas pemerintahan.
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