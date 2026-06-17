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Sabik Aji Taufan
Kamis, 18 Juni 2026 | 06.11 WIB

Bertemu UAS, Mardiono Tegaskan PPP Tetap Partainya Para Ulama yang Perjuangkan Kepentingan Umat

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono bertemu dengan Ustad Abdul Somad (UAS). (Istimewa) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono bertemu dengan Ustad Abdul Somad (UAS). (Istimewa)

JawaPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih memegang komitmen sebagai partainya ulama. Oleh karena itu, perjuangan partai memprioritaskan kepentingan umat.

Hal itu disampaikan Mardiono saat melakukan silaturahmi dengan Ustad Abdul Somad (UAS) di Pekanbaru, Riau, Rabu (17/6).

Mardiono dalam kesempatan ini meminta masukan terkait tugas kenegaraan dan perjuangan partainya. UAS dianggap salah satu ulama besar yang nasihatnya sangat dibutuhkan umat.

“Yang pertama tentu untuk bersilaturahmi dan membawa misi kenegaraan karena saya sebagai Utusan Khusus Presiden. Saya mohon pencerahan terkait kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas pemerintahan yang sedang saya emban,” kata Mardiono.

Ketua Umum PPP ini mengaku memperoleh banyak masukan dari UAS. Menurutnya, nasihat para ulama sangat penting di tengah berbagai tantangan dan dinamika global yang saat ini tengah dihadapi Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum partai, Mardiono menekankan bahwa PPP lahir dari para ulama. Oleh karena itu, partai akan berjuang untuk bangsa  dan umat.

“PPP tidak akan terlepas dari pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. PPP adalah partai para ulama yang memiliki misi mulia untuk terus memperjuangkan kepentingan umat dan menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.

Mardiono menambahkan, UAS merupakan tokoh yang memiliki wawasan luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Karena itu, berbagai wejangan yang diberikan diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan amanah pemerintahan maupun kepemimpinan partai.

UAS turut mengapresiasi kunjungan ini. Pertemuan ini berjalan hangat dan membicarakan banyak hal tentang kehidupan bangsa dan bernegara.

Editor: Sabik Aji Taufan
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