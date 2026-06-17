Bertemu UAS, Mardiono Tegaskan PPP Tetap Partainya Para Ulama yang Perjuangkan Kepentingan Umat

JawaPos.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono menegaskan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih memegang komitmen sebagai partainya ulama. Oleh karena itu, perjuangan partai memprioritaskan kepentingan umat.

Hal itu disampaikan Mardiono saat melakukan silaturahmi dengan Ustad Abdul Somad (UAS) di Pekanbaru, Riau, Rabu (17/6).

Mardiono dalam kesempatan ini meminta masukan terkait tugas kenegaraan dan perjuangan partainya. UAS dianggap salah satu ulama besar yang nasihatnya sangat dibutuhkan umat.

“Yang pertama tentu untuk bersilaturahmi dan membawa misi kenegaraan karena saya sebagai Utusan Khusus Presiden. Saya mohon pencerahan terkait kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas pemerintahan yang sedang saya emban,” kata Mardiono.

Ketua Umum PPP ini mengaku memperoleh banyak masukan dari UAS. Menurutnya, nasihat para ulama sangat penting di tengah berbagai tantangan dan dinamika global yang saat ini tengah dihadapi Indonesia.

Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum partai, Mardiono menekankan bahwa PPP lahir dari para ulama. Oleh karena itu, partai akan berjuang untuk bangsa dan umat.

“PPP tidak akan terlepas dari pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. PPP adalah partai para ulama yang memiliki misi mulia untuk terus memperjuangkan kepentingan umat dan menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.

Mardiono menambahkan, UAS merupakan tokoh yang memiliki wawasan luas, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Karena itu, berbagai wejangan yang diberikan diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan amanah pemerintahan maupun kepemimpinan partai.