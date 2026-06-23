Seorang Peserta Latsarmil Manajer Koperasi Desa Merah Putih di Balikpapan Meninggal

JawaPos.com - Seorang peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) untuk Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya peserta tersebut menjadi buah bibir di media sosial.

Informasi tersebut pertama kali beredar melalui unggahan di platform Threads pada Minggu (21/6) malam. Dalam unggahan itu disebutkan seorang peserta perempuan asal Lamongan, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pelatihan di Balikpapan.

Berbagai spekulasi kemudian bermunculan di media sosial, termasuk dugaan bahwa korban meninggal akibat kelelahan saat menjalani pelatihan. Namun informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Dikutip melalui Kaltim Post (Jawa Pos Group), Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Inf Gatot Teguh Waluyo membenarkan adanya peserta yang meninggal dunia. Namun, dia menegaskan bahwa penyebab pasti kematian masih dalam proses pendalaman.

"Memang betul pemberitaan tersebut. Meninggalnya salah satu siswi SPPI karena sakit. Kebetulan almarhumah merupakan peserta pengiriman dari Jawa Timur yang dikirim ke Kalimantan Timur untuk mendapatkan latihan dasar di bawah Rindam," ujar Gatot melalui pesan WhatsApp kepada Kaltim Post, Selasa (23/6).

Saat ini pihak terkait masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara lengkap kronologi dan kondisi yang menyebabkan peserta tersebut meninggal dunia. "Untuk saat ini masih dalam proses pendalaman. Kesempatan pertama akan kami sampaikan kelanjutan dari kejadian tersebut," kata Gatot.

Kodam VI/Mulawarman akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah proses pendalaman selesai dilakukan. "Nanti kalau sudah ada perkembangan dari pendalaman yang sekarang masih berlangsung akan saya informasikan. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan," tambah Gatot.

Sebelumnya, kabar ini mencuat pertama kali dalam unggalan akun mr.anonymousdx di Threads. Dia menulis ada peserta Latsarmil yang sampai meninggal. Kemudian kabar dibenarkan oleh pengguna lain.