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Djati Waluyo
Rabu, 17 Juni 2026 | 18.35 WIB

Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Jadi Kendaraan Utama Ekonomi Hijau Indonesia

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam dalam Forum Ekonomi Hijau 2026, Rabu (17/6). Foto: Djati Waluyo/JawaPos.com) - Image

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam dalam Forum Ekonomi Hijau 2026, Rabu (17/6). Foto: Djati Waluyo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, meyakini koperasi dapat menjadi kendaraan untuk mempercepat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi hijau baru di dunia.

Ia menjelaskan, dengan potensi akan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya cukup besar dan tranformasi di berbagai sektor dapat membuat Indonesia memimpin agenda ekonomi hijau dunia.

Sebagaimana diketahui, kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus menekan risiko lingkungan secara signifikan. Sistem ini berfokus pada pertumbuhan rendah karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, inklusivitas sosial, serta pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem

“Koperasi bisa menjadi salah satu vehicle (kendaraan), alat untuk bisa mempercepat proses ideal tersebut (ekonomi hijau),” ujar Ferry dalam Forum Ekonomi Hijau 2026, Rabu (17/6).

Ferry menegaskan bahwa, transformasi ekonomi hijau tidak hanya bertumpu kepada kebijakan nasional dan pelaku usaha besar. Menurutnya, untuk dapat mengembangkan ekonomi hijau juga diperlukan dorongan dari tingkat desa dan komunitas.

“Untuk memperkuat peran tersebut, kami Kementerian Koperasi juga mendorong berbagai kegiatan pengembangan koperasi berbasis energi terbarukan sehingga instrument ekonomi desa itu juga bisa berkembangv secara bersamaan,” ucapnya.

Ferry mengatakan, dengan potensi besarnya hutan tropis, ekonomi karbon, dan keanekaragaman hayati Indonesia sebenarnya bisa terus mengembangkan peluang ekonomi hijau.

Meski begitu, untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada Indonesia masih memiliki tantangan besar mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi lintas sektor.

“Karena itu diperlukan kebijakan dan pembiayaan yang inovatif agar pembangunan hijau juga dapat berjalan secara inklusif,” ujarnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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