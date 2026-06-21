Bangunan Baru SD Negeri Bugel Jogja Sudah Rusak, Genteng Rontok Hingga Siswa Terkunci di Kamar Mandi

BERMAIN: Siswa SD Negeri Bugel di waktu istirahat bermain di selasar sekolah - ANOM BAGASKORO/RADAR JOGJA JawaPos.com - Bangunan SD Negeri Bugel, Jogjakarta, alami kerusakan. Beberapa kali atap rontok hingga terjadi insiden siswa terkunci di kamar mandi. Padahal bangunan sekolah tersebut terhitung baru, setelah tergusur pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Ketua Komite SDN Bugel Patriatmoko menjelaskan, pembangunan sekolah telah usai sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, SDN Bugel terdampak pembangunan JJLS, hingga terpaksa melaksanakan KBM di rumah warga. Namun tahun 2025, pembangunan sekolah baru telah dilakukan. Lokasinya hanya bergeser 50 meter dari tempat lama

"Ini mulai ditempati sejak Januari 2026, tapi sudah terlihat kerusakannya," ucap Patri, dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Minggu (21/6).

Patri menjelaskan, sejak ditempati awal Januari 2026 lalu, bangunan baru terkesan tak layak. Pasalnya, bangunan dinilai kurang berkualitas dan cenderung banyak kerusakan. Paling terlihat ada pada dinding sekolah yang mulai retak, padahal umurnya tak lebih dari setahun.