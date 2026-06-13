Puluhan Dapur SPPG di Jombang Berhenti Operasi Gegara Dana Belum Cair, Korwil Malah Minta Relawan Bersih-bersih

JawaPos.com - Sebanyak 45 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jombang terpaksa menghentikan operasionalnya sejak awal pekan ini lantaran dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair. Walhasil, SPPG tidak mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada penerima manfaat.

”Per 9 Juni ada 45 SPPG yang berhenti operasional. Kurang lebih sejak Senin kemarin,” terang Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang Deni Setiawan Hakim, dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Sabtu (13/6).

Dikatakan Deni, penghentian operasional terjadi sejak Senin (8/6). Kondisi tersebut merupakan dampak keterlambatan transfer dana dari pusat, bukan terkait pelanggaraan atau kendala teknis dari dapur SPPG.

”Sekarang seluruh kepala SPPG yang terdampak telah melaporkan kondisi tersebut melalui sistem yang disediakan BGN pusat,” katanya.

Sembari menunggu pencairan dana, Deni mengatakan pengelola SPPG dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan pembersihan dan penataan dapur.

”SPPG bisa bersih-bersih dapur dulu sambil menunggu dananya turun. Sampai kapan kami juga belum tahu, namun harapannya bisa secepatnya,” katanya.

Ia mengakui keterlambatan pencairan dana seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun, jumlah SPPG yang terdampak kali ini jauh lebih banyak dibanding kejadian sebelumnya.

”Sebelumnya juga pernah terjadi, cuma memang tidak semasif ini. Kalau yang sebelumnya tidak sampai seminggu,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Jombang memiliki sekitar 150 SPPG yang telah beroperasi. Otomatis distribusi MBG ke sekolah, posyandu dan seluruh penerima manfaat program yang bekerja sama dengan 45 SPPG tersebut sementara berhenti total.