NU NTT Hadapi Tantangan Geografi dan Ideologi, Berharap PBNU Lakukan Rekonsiliasi

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur, Abdussalam Shohib saat bertemu NU NTT. (Istimewa)
JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur, Abdussalam Shohib menilai Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur (NU NTT) memiliki tantangan lebih berat dalam memperjuangkan umat. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Timur Leste.
Gus Salam mengatakan, ada tiga tantangan utama yang dihadapi NU NTT. Yaitu geografis, perbatasan, dan ideologis.
Hal itu ia sampaikan saat berkunjung menemui PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur di Kupang.
“Kami hormat dan ta’dhim kepada semua pengurus cabang di NTT yang hadir. Kami ingin mendengar dari mereka tentang apapun terkait jam’iyyah Nahdlatul Ulama di lingkungan mereka. Terutama harapan mereka ke depan untuk meningkatkan peran keagamaan dan organisasi, di tengah tantangan dan peluang yang ada,” kata Gus Salam, Kamis (11/6).
Dia menyampaikan, pesantren memiliki peran strategis dalam membendung paparan dan pengaruh ideologis. Cara ini sudah dibuktikan oleh para ulama sejak zaman dulu.
“Di dalam pesantren dibangun ketahanan nasional; ditanamkan kepribadian luhur, menjaga kesatuan, cinta masyarakat, agama, dan bangsa serta dari pesantren pula tumbuh para penggerak kemashlahatan umat,” imbuhnya.
Secara sosial, pesantren juga mengajarkan kemandirian. Banyak lulusan pesantren berhasil menggeleti profesi di luar bidang keagamaan.
“Dari pesantren tumbuh pedagang, pengusaha, petani tangguh dan wiraswasta hebat. Bilapun dari pesantren ada pejabat dan tokoh nasional, itu kemampuan mereka beradaptasi dengan tantangan dan peluang,” sambungnya.
Dalam dialog ini, NU NTT menyampaikan harapan agar toleransi terus terjaga. Kehidupan sosial harus berjalan berdampingan tanpa adanya konflik SARA.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang