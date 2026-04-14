Gelora NTB Perkuat Ideologi Kader, Tekankan Arah Perjuangan Partai Masa Depan

JawaPos.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penguatan ideologi kader partai. Langkah ini sebagai upaya konsolidasi internal partai dalam menghadapi agenda politik.
Kegiatan berlangsung di Kantor DPW Partai Gelora NTB. Acara diikuti oleh kader dan fungsionaris dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Pematerinya dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora.
Ketua DPP Koordinator Divisi Pemenangan Teritorial Partai Gelora, Ahmad Faradis mengatakan, para kader diharapkan mendapat pemahaman mendalam tentang arah perjuangan partai. Dengan begitu, kerja-kerja kader untuk partai terarah dengan jelas.
“Ini adalah kegiatan ideologisasi Partai Gelora. Di sinilah peserta memahami apa itu Partai Gelora, arah perjuangan, manifesto, serta hal-hal mendasar yang harus dikuasai oleh kader sebagai politisi,” ujar Faradis, Selasa (14/4).
Pembekalan ini difokuskan untuk beberapa hal. Salah satunya yakni kegeloraan sebagai semangat dasar dalam membangun narasi besar kebangsaan.
Dia menjelaskan, Partai Gelora memiliki visi besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Indonesia dinilai mampu masuk menjadi 5 besar negara top dunia bersama Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan kawasan Eropa.
“Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi pemain utama di tingkat global. Jika tidak, kita akan terus menjadi korban dalam dinamika dunia,” imbuhnya.
Gelora menyakini krisis global akan mengubah tatanan dunia. Oleh karena itu, partai meminta kepada semua kadernya untuk berinisiatif mengambil peran dalam membawa perubahan.
Faradis menekankan pentingnya menjaga idealisme politik di tengah kecenderungan pragmatisme yang kian menguat. Ia menilai narasi dan gagasan harus tetap menjadi fondasi utama perjuangan politik.
