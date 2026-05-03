10 Ragam Model Ideologi di Dunia dari Liberalisme hingga Sosialisme, Ini Perbedaanya!

JawaPos.com – Setiap negara di dunia membutuhkan sebuah ideologi sebagai landasan untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ragam pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah melahirkan berbagai model yang masing-masing memiliki prinsip dan karakteristik berbeda, mulai dari liberalisme hingga sosialisme.

Masing-masing paham ini lahir dari konteks sejarah, filsafat, dan kebutuhan sosial yang berbeda-beda di setiap peradaban.

Dilansir dari artikel yang berada di jurnal Majelis: Jurnal Hukum Indonesia dan PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) pada Minggu (3/5), berikut adalah uraian lengkap tentang berbagai paham yang pernah dan masih dianut oleh negara-negara di penjuru dunia.

1. Kapitalisme

Kapitalisme adalah paham yang meyakini bahwa pemilik modal berhak menjalankan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Modal dalam sistem ini mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti uang, tanah, maupun aset produktif lainnya.

Paham ini dipopulerkan oleh Adam Smith, yang dikenal luas sebagai bapak ilmu ekonomi dunia.

Kapitalisme memberikan kebebasan kepada individu untuk bersaing di pasar tanpa banyak campur tangan dari negara.