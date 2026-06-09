Ribuan Orang Hadiri Tabligh Akbar 100 Tahun Ponpes Gontor

Ribuan jamaah memadati Lapangan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Senin (8/6) malam. (Antara/Humas PmD Gontor)

JawaPos.com - Ribuan orang memadati Lapangan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (8/6) malam, dalam Tabligh Akbar rangkaian peringatan 100 Tahun Gontor.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah dai nasional, yakni Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das'ad Latif, Ustaz Muhammad Fakhrurrazi Anshar, dan Ustaz Luqmanulhakim itu, menjadi momentum refleksi perjalanan satu abad Gontor sekaligus penguatan nilai-nilai pendidikan dan dakwah yang diwariskan pondok kepada umat.

Pimpinan PMDG KH Hasan Abdullah Sahal mengatakan, peringatan 100 Tahun Gontor bukan sekadar perayaan, melainkan sarana mengenang perjuangan para pendiri pondok serta mensyukuri perjalanan panjang lembaga pendidikan tersebut.

"Di Gontor semua untuk pendidikan. Tidak ada satu detik yang tidak untuk mendidik. Seratus tahun Gontor bukan perayaan, tetapi peringatan agar kita terus mengingat perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri," katanya.

Menurut Hasan, berbagai capaian yang diraih Gontor selama satu abad harus menjadi bekal untuk melanjutkan perjuangan pendidikan dan pengabdian kepada umat pada masa mendatang.

"Menegakkan dan menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan harus terus dilanjutkan agar Gontor semakin bermanfaat bagi umat dan bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ustaz Luqmanulhakim yang merupakan alumni Gontor mengajak para lulusan untuk tetap menjaga hubungan dengan pondok dan para kiai sebagai sumber keberkahan dalam kehidupan.