Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 28 April 2026 | 00.36 WIB

Presiden Prabowo akan Hadiri Peringatan May Day di Monas

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri peringatan May Day di Monas pada Jumat (1/5). (Istimewa)

JawaPos.com-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara peringatan Hari Buruh atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5).

“(May Day) akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Lalu, ada tokoh buruh internasional yang juga akan hadir langsung,” kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa acara May Day akan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan buruh yang akan datang diperkirakan mencapai 211.000 orang.

“Jadi, 211.000 sudah tercapai, lebih besar dua kali lipat dari May Day tahun lalu. Tahun lalu sekitar 130.000, tahun ini sekitar 200.000 lebih,” ujarnya.

Dia mengatakan ratusan ribu buruh tersebut berasal dari berbagai daerah dan konfederasi buruh.

Menurut dia, pada pukul 08.00 WIB kurang, Presiden Prabowo akan tiba di Monas dan akan mulai menyampaikan pidato kenegaraan pada pukul 08.30 WIB.

Acara akan diakhiri pada pukul 11.00 WIB karena memasuki waktu shalat Jumat. Ia memastikan bahwa panitia telah menyiapkan kebutuhan shalat Jumat bagi buruh yang mengikuti aksi.

“Kita sudah siapkan dan ada seorang tokoh nasional yang akan menjadi khatib dan imam,” ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore