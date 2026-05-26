Ilham Safutra
Rabu, 27 Mei 2026 | 02.00 WIB

Tidak Sekadar Bisnis, Kebermanfaatan ke Masyarakat Jadi Indikator Keberhasilan Perusahaan

Petani saat menyadap pohon karet mendapat pendampingan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kehadiran korporasi tidak hanya diukur seberapa besar profit yang dihasilkan. Lebih dari itu, suatu perusahaan harus bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat sekitar tempat mereka berada. 

Nilai-nilai itu menjadi dasar bagi PT Reswara Minergi Hartama (Reswara) hadir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Direktur PT Reswara Minergi Hartama Iwan Hermawan mengatakan, kekuatan utama dalam bisnis terletak pada kepemimpinan dan tata kelola yang konsisten. 

"Kewajiban perusahaan dilihat dari cara untuk memastikan bahwa kehadirannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkap Iwan Hermawan kepada wartawan pada Selasa (26/5). 

Pertumbuhan operasional perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, arah kebijakan CSR dan ESG harus dibangun dengan pendekatan yang lebih substantif untuk menumbuhkan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat. 

Ketika memiliki program untuk lingkungan, kata Iwan, perusahaan itu harus mampu meningkatkan kapasitas, peluang, dan kemandirian masyarakat sekitarnya yang bisa tumbuh dalam jangka panjang.

Salah satu contoh utamanya terlihat pada program pemulihan lingkungan yang dijalankan melalui anak usaha Reswara, PT Tunas Inti Abadi (TIA), di Tanah Bumbu, Kalsel. TIA mencatat total reklamasi lahan mencapai 901,26 hektare (ha). 

Pada saat yang sama, realisasi rehabilitasi daerah aliran sungai telah mencapai 1.745,10 ha atau setara 100 persen dari kewajiban yang ditetapkan, dengan total 563.268 pohon telah ditanam di area IUP TIA. 

Di ranah pemberdayaan ekonomi juga terdapat progam pengembangan Kopi Aranio di Desa Tiwingan Lama, Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Program ini menggabungkan revitalisasi lahan dengan penguatan kapasitas petani kopi lokal. Pengukuran Social Return on Investment (SROI) menunjukkan nilai 3,38, yang mencerminkan adanya manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas  dari program tersebut. 

Reswara juga menjalankan pemberdayaan perempuan melalui dukungan terhadap UMKM lokal. Perusahaan juga mendukung penyaluran produk batik Sasirangan di Desa Bunati, Kecamatan Sungai Loban, Tanah Bumbu. 

