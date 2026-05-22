Korporasi Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Anggota DPR sebut Negara Perlu Lindungan Rakyat

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul mendukung Polri menindak tegas korporasi yang terlibat dalam perusakan lingkungan. Penetapan tersangka kepada PT Musim Mas merupakan bentuk keseriusan pemerintah mencegah kerusakan lingkungan.

"Langkah yang dilakukan Polda Riau patut diapresiasi. Penegakan hukum lingkungan tidak boleh hanya berhenti pada pelaku perorangan. Ketika terdapat dugaan keterlibatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, maka negara wajib hadir untuk menegakkan hukum secara tegas dan profesional," ungkap Rahul kepada wartawan, Jumat (22/5).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pendekatan terhadap korporasi tidak perorangan merupakan langkah tepat dalam mencegah kerusakan lingkungan meluas. Dengan begitu, kerugian yang ditimbulkan tidak semakin membesar.

Atas dasar itu, DPR RI mendukung penegakan hukum dilakukan secara profesional. Kontruksi hukum yang diterapkan harus mencapai pada inti persoalan.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan objektif, transparan dan berbasis fakta. Apa yang dilakukan Polda Riau dengan melibatkan berbagai ahli dan menggunakan pendekatan scientific crime investigation merupakan langkah yang tepat agar penegakan hukum memiliki legitimasi yang kuat serta mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," imbuhnya.

Rahul mengatakan, kejahatan lingkungan harus dipandang sebagai masalah serius karena dampaknya berkepanjangan. Tak sedikit rakyat yang harus mengalami kerugian besar.

"Lingkungan hidup bukan sekadar aset ekonomi. Di dalamnya ada fungsi sosial, fungsi ekologis dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi negara. Atas dasar itu, setiap bentuk pelanggaran yang mengancam keberlanjutan lingkungan harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Rahul.