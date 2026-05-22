Riau Gelap Gulita Malam Ini, Listrik di Mapoyan Damai hingga Rumbai Kompak Mati

Listrik di Riau yang mati mendadak malam ini, Jumat (22/5). (dok. riaupos.co)
Listrik yang mendadak mati itu langsung memicu kepanikan warga. Sejumlah pusat aktivitas masyarakat, permukiman, hingga ruas jalan utama terlihat gelap akibat aliran listrik yang terhenti.
Pihak PLN membenarkan adanya gangguan sistem kelistrikan tersebut. Manager UP3 Pekanbaru, Wila mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait penyebab padamnya listrik di wilayah Riau.
Baca Juga:Seni Menikmati Kesendirian: 9 Kebiasaan yang Membuat Kesendirian Terasa Seperti Kebebasan Bukan Kesepian
“Kami masih menunggu info dari transmisi. Info sementara sistem Riau padam,” ujarnya seperti dikutip dari RiauPos.co (Jawa Pos Group), Jumat (22/5).
Tak lama kemudian, sekitar pukul 19.20 WIB, PLN memberikan pembaruan informasi bahwa gangguan tidak hanya terjadi di Riau. Pemadaman ternyata meluas hingga hampir seluruh wilayah Sumatera Bagian Utara.
Dalam penjelasan resmi PLN disebutkan bahwa gangguan dipicu oleh terputusnya jaringan transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV yang berdampak pada sistem kelistrikan regional.
Baca Juga:Ramalan Finansial dan Keuangan Zodiak Sabtu 23 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo
“Kondisi diakibatkan terputusnya di Rumai Muaro Bungo 275 kV. Wilayah terdampak padam total, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Riau,” bunyi keterangan itu.
Pantauan RiauPos.co di lapangan menunjukkan pemadaman terjadi hampir di seluruh wilayah Pekanbaru. Mulai dari kawasan perbatasan Mapoyan Damai hingga Siak Hulu, Kampar, dilaporkan mengalami listrik padam total secara bersamaan.
Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Bina Widya, Kecamatan Tambang, hingga kawasan Rumbai. Warga dari berbagai daerah mengonfirmasi pemadaman terjadi serentak dan membuat aktivitas malam terganggu.
PLN juga memastikan proses penanganan gangguan terus dilakukan secara intensif agar sistem kelistrikan dapat kembali normal secepat mungkin.
Petugas di lapangan saat ini fokus melakukan identifikasi titik gangguan dan pemulihan jaringan secara bertahap. Di tengah proses penanganan tersebut, PLN mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah