Sumatera Mati Total! Listrik Padam Mendadak dari Medan, Dumai hingga Sumbar, Ini Dugaan Penyebabnya

ILUSTRASI: Pemadaman listrik.(Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Masyarakat di sebagian besar wilayah Sumatera terpaksa harus bergelap-gelap. Pada Jumat (22/5) malam, wilayah Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir mengalami mati total akibat gangguan massal yang melanda jaringan kelistrikan di berbagai provinsi di Sumatera.
Pemadaman mendadak ini dilaporkan terjadi sejak siang hingga sore hari, memicu keluhan luas dari warga di media sosial. Tidak hanya Rokan Hilir, wilayah lain seperti Medan, Dumai, Pangkalan Kerinci, hingga sebagian daerah di Sumatera Barat juga dilaporkan mengalami nasib yang sama.
Penyebab Listrik Padam Massal di Sumatera
Baca Juga: Best XI Championship 2025/2026 Versi JawaPos.com: PSS Sleman dan Barito Putera Mendominasi, Andik Vermansah Kapten
Dikutip dari laman resmi Rokan Hilir, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif dari PT PLN (Persero) mengenai penyebab pasti insiden ini. Namun, pola pemadaman yang terjadi secara simultan atau bersamaan mengindikasikan adanya masalah serius pada sistem interkoneksi transmisi utama Sumatera.
Besar kemungkinan, pemadaman massal ini dipicu oleh cascaping failure atau efek domino. Kondisi ini biasanya terjadi ketika salah satu titik krusial pada jaringan transmisi tegangan tinggi mengalami kegagalan fungsi, sehingga membebani jalur lain secara berlebihan.
Sistem Kelistrikan Sumatera Masih Rentan?
Masyarakat pun teringat kembali pada kejadian serupa yang pernah terjadi pada Juni 2024 lalu. Kala itu, gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV menjadi pemicu utama padamnya listrik dalam skala besar.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Sumatera dinilai masih rentan terhadap gangguan tunggal yang berdampak luas. Tantangan ini semakin nyata di tengah pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat akibat ekspansi industri serta urbanisasi yang pesat.
Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Melumpuhkan Aktivitas
Akibat dari mati lampu massal ini langsung dirasakan oleh jutaan warga. Sektor perekonomian dan fasilitas publik di beberapa kota terdampak dilaporkan mulai terhambat signifikan.
Dampak sosial ekonomi dari peristiwa ini tidak dapat dianggap remeh. Bagi masyarakat di Bagansiapiapi dan Dumai, misalnya, aktivitas sehari-hari lumpuh total, mulai dari sektor perdagangan kecil, layanan kesehatan dasar, hingga penyimpanan bahan pangan yang bergantung pada pendingin listrik.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah