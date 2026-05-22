Sumatera Mati Total! Listrik Padam Mendadak dari Medan, Dumai hingga Sumbar, Ini Dugaan Penyebabnya

JawaPos.com - Masyarakat di sebagian besar wilayah Sumatera terpaksa harus bergelap-gelap. Pada Jumat (22/5) malam, wilayah Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir mengalami mati total akibat gangguan massal yang melanda jaringan kelistrikan di berbagai provinsi di Sumatera.

Pemadaman mendadak ini dilaporkan terjadi sejak siang hingga sore hari, memicu keluhan luas dari warga di media sosial. Tidak hanya Rokan Hilir, wilayah lain seperti Medan, Dumai, Pangkalan Kerinci, hingga sebagian daerah di Sumatera Barat juga dilaporkan mengalami nasib yang sama.

Penyebab Listrik Padam Massal di Sumatera

Dikutip dari laman resmi Rokan Hilir, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif dari PT PLN (Persero) mengenai penyebab pasti insiden ini. Namun, pola pemadaman yang terjadi secara simultan atau bersamaan mengindikasikan adanya masalah serius pada sistem interkoneksi transmisi utama Sumatera.

Besar kemungkinan, pemadaman massal ini dipicu oleh cascaping failure atau efek domino. Kondisi ini biasanya terjadi ketika salah satu titik krusial pada jaringan transmisi tegangan tinggi mengalami kegagalan fungsi, sehingga membebani jalur lain secara berlebihan.

Sistem Kelistrikan Sumatera Masih Rentan?

Masyarakat pun teringat kembali pada kejadian serupa yang pernah terjadi pada Juni 2024 lalu. Kala itu, gangguan pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV menjadi pemicu utama padamnya listrik dalam skala besar.

Rentetan peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem kelistrikan Sumatera dinilai masih rentan terhadap gangguan tunggal yang berdampak luas. Tantangan ini semakin nyata di tengah pertumbuhan beban listrik yang terus meningkat akibat ekspansi industri serta urbanisasi yang pesat.

Dampak Sosial dan Ekonomi Mulai Melumpuhkan Aktivitas

Akibat dari mati lampu massal ini langsung dirasakan oleh jutaan warga. Sektor perekonomian dan fasilitas publik di beberapa kota terdampak dilaporkan mulai terhambat signifikan.