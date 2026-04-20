Ibu Muda yang Maki-maki dan Toyor Kepala Anak di Mojokerto Ternyata Residivis Pencurian

JawaPos.com - Inge Marita, 28 tahun, 28 tahun, warga Pulorejo, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, tengah menjadi sorotan publik, setelah video cekcoknya dengan pengemudi lain, viral di media sosial.

Perbuatan Inge memaki Lutviana Indriana, hingga menoyor kepala anak Lutviana, membuatnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus berhadapan dengan proses hukum di kepolisian.

Tak cukup di situ, belakangan beredar informasi bahwa Inge ternyata pernah masuk penjara karena karena kasus pencurian pada tahun 2018 silam. Kabar ini membuat publik semakin geram terhadap sosok Inge.

Atas informasi tersebut, JawaPos.com berupaya menghubungi Kasi Humas Polres Mojokerto Kota, Ipda Jinarwan untuk mengonfirmasi kebenaran atas status residivis Inge Marita.

"Dari (penyidik) Satreskrim infonya seperti itu (Inge Marita adalah seorang residivis). Namun pastinya kan masih didalami," tutur Ipda Jinarwan ketika dihubungi JawaPos.com, Senin malam (20/4).

Ipda Jinarwan juga membenarkan kasus pencurian yang menjerat Inge. Namun, perkara tersebut tidak terjadi di wilayah hukum Mojokerto, melainkan di Kabupaten Sidoarjo.

JawaPos.com kemudian menelusuri nama Inge Marita di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidoarjo. Namanya tercatat dalam perkara nomor 783/Pid.B/2018/PN SDA.

Dalam detail perkara, Inge Marita, 28 tahun, dan ibunya, Lindawati, 55 tahun, nekat mencuri sejumlah perhiasan di rumah korban Khusnul Latifah, Jalan Kyai Djuned, Kecamatan Taman, Sidoarjo pada 18 Juni 2018.

Modusnya, mereka datang ke rumah korban dengan dalih silaturahmi lebaran.