Kaesang Minta Kader PSI di NTB Belajar ke Politisi Senior

Ketum DPP PSI Kaesang Pangarep di Lombok, Sabtu (2/5/2026). (Dok PSI)
JawaPos.com - Langkah-langkah untuk menjadikann Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai parpol besar dan masuk parlemen pada Pemilu 2029 terus diintensifkan oleh sang ketua umum, Kaesang Pangarep.
Dia meminta semua kader partai agar untuk belajar berorganisasi dan berpartai kepada senior yang sudah dulu berpartai politik sebelum masuk PSI.
"Kita di sini sekarang banyak senior yang sudah bergabung dengan PSI. Banyak senior yang sudah 3 atau 4 periode di DPRD. Teman-teman harus bisa menyerap ilmu dari beliau-beliau ini,” ujar Kaesang dalam sambutan saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan pelantikan pengurus DPW Lombok, NTB, Sabtu (2/5).
"Kalau memang teman-teman punya niat untuk menjadi anggota dewan juga, belajarlah dari beliau-beliau ini yang sudah berpengalaman,” lanjut Kaesang.
Adapun pelantikan itu digelar serentak untuk seluruh pengurus DPD PSI se-NTB. Pelantikan itu juga dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI serta pimpinan partai di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PSI NTB Lalu Budi Suryata menyatakan PSI NTB telah memenuhi persyaratan struktur partai.
"Kami telah memenuhi persentase pembentukan struktur yang dipersyaratkan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kami, yaitu DPW 100 persen, DPD 100 persen dan alhamdulillah DPC 100 persen,” ungkap Lalu Budi Suryata.
Selain menguatkan konsolidasi, Rakorwil juga menjadi forum untuk menyusun arah kebijakan strategis partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Konsolidasi akan dilanjutkan dengan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di 10 kabupaten/kota se-NTB.
Menurut Lalu Budi, target yang utama adalah semua DPRD kabupaten/kota memiliki wakil di DPRD. Demikian juga di level DPRD Provinsi NTB harus mempunyai kursi anggota legislatif.
