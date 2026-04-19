Kaesang Minta Kader PSI Berkolaborasi dengan Partai Lain

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) serta Pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Minggu (19/4). (Dok. PSI)
JawaPos.com - Ada banyak strategi yang diterapkan partai politik dalam menjaga dan berinvestasi politik menuju Pemilu 2029. Yakni, tetap berkontribusi terhadap masyarakat.
Hanya saja kontribusi itu harus dilakukan beragam cara agar tujuan kehadiran partai politik (parpol) benar-benar dirasakan masyakarat.
Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sang ketua umum Kaesang Pangarep meminta para kader PSI di Lampung untuk berkolaborasi dengan kader partai lain.
"Jadi kita bekerja keras, kita berdampingan, kolaborasi saja dengan partai di sini, partainya Pak Gubernur, Partai Gerindra. Kita juga bisa ajak kolaborasi Partai Golkar di sini,” kata Kaesang Pangarep saat menghadiri Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) serta Pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung di Hotel Emersia Bandar Lampung, Minggu (19/4).
Kaesang menegaskan untuk dapat menjaga nama baik partai, para kader di Lampung agar dapat bekerja keras agar dapat bermanfaat bagi masyarakat
"Saya titip PSI di Provinsi Lampung. Saya percayakan PSI di Provinsi Lampung di tangan bapak dan ibu yang ada di sini semua,” ucap Kaesang.
Kaesang menambahkan, para kader harus dapat berjuang keras melawan kerasnya politik. Terlebih, PSI harus mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, termasuk proses verifikasi partai yang berlangsung pada tahun depan.
"Tujuan kita untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” tutup adik Wapres Gibran Rakabuming Raka.
