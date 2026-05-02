Antusiasnya Tokoh Lintas Agama Bertemu Kaesang di Lombok

Ketum PSI Kaesang Pangerap saat bersilaturahmi dengan tokoh lintas agama di Lombok, Sabtu (2/5). (Dok. PSI)
JawaPos.com - Kehadiran Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangerap di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi arti sendiri bagi tokoh lintas agama. Mereka serasa mendapat asa baru atas kehadiran dari adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Sambutan itu disampaikan langsung oleh Guru Mangku Gede Wenten, tokoh agama Hindu di NTB yang mewakili para tokoh lintas agama.
"Ada tokoh-tokoh semua agama dari NTB di sini. Saya sangat bangga sekali, selamat datang di pondok kami, Mas Kaesang, mohon maaf kalo begini keadaannya,” kata Guru Mangku Gede Wenten di Lombok pada Sabtu (2/5).
Kaesang setiba di Lombok dipakaikan ikat kepala khas setempat. Para tokoh lintas agama menyambut dengan suka cita.
Mendapat sambutan yang sangat antusias, Kaesang merasa sangat tersanjung. Dia tidak mengira tingginya antusiasme masyarakat untuk hadir di acara simakrama atau silaturahmi para tokoh lintas agama di Lombok.
"Yang kami sucikan para pemangku yang hadir di siang hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir. Saya kira memang cukup panas tapi alhamdulillah saya lihat antusiasmenya sangat baik,” kata Kaesang.
Kemudian, di acara tersebut Kaesang pun mendapatkan cenderamata sebuah mutiara khas Lombok. Ia pun tampak berbincang hangat dengan para tokoh lintas agama dan lintas adat.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Umum PSI Isyana Bagoes Oka, dan Ketua DPW PSI NTB Lalu Budi Suryata.
Acara ini menjadi salah satu kegiatan Kaesang di Lombok, NTB. Kegiatan lain adalah menghadiri rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI se-NTB.
