Viral! Hujan Ular di Pendopo Indramayu: Massa Aliansi Topi Jerami Protes Korupsi PDAM

Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes. (Instagram)
JawaPos.com - Aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu pada Kamis (7/5) mendadak mencekam. Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes.
Video kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat suasana kacau saat ular-ular beterbangan dan merayap di area gerbang, sementara polisi berusaha memperketat barikade pengamanan.
Tuntutan Dugaan Korupsi Rp39,6 Miliar
Baca Juga: Persija Jakarta vs Persib Bandung: The Jakmania Ingatkan Bobotoh Untuk Tidak Nekat ke Samarinda
Aksi ekstrem ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap pengelolaan PDAM Tirta Darma Ayu. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp39,6 miliar.
Selain isu korupsi, mereka juga mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat Indramayu.
"Maju, maju, maju," teriak massa aksi sambil melemparkan puluhan ular.
Ironi Program 'Ular Sahabat Tani'
Baca Juga: 4 Shio Menjalani Mei 2026 dengan Mulus: Rezeki, Keberuntungan, dan Kesuksesan Disebut Berada dalam Genggamannya!
Aksi lempar ular ini terasa sangat ironis. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu, Bupati Lucky Hakim baru saja meluncurkan program "Ular Sahabat Tani". Program tersebut bertujuan melepas ribuan ular tak berbisa ke area persawahan guna membasmi hama tikus secara alami.
Kini, hewan yang sebelumnya dijadikan solusi pertanian justru berbalik menjadi simbol perlawanan warga di depan kantornya sendiri.
Meski dianggap sebagai bentuk protes yang tajam, tindakan Aliansi Topi Jerami ini menuai perdebatan hangat. Banyak netizen yang mengecam aksi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan hewan (animal abuse).
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1