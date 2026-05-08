Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 9 Mei 2026 | 04.00 WIB

Viral! Hujan Ular di Pendopo Indramayu: Massa Aliansi Topi Jerami Protes Korupsi PDAM

Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes. (Instagram) - Image

Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes. (Instagram)

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu pada Kamis (7/5) mendadak mencekam. Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes.

Video kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat suasana kacau saat ular-ular beterbangan dan merayap di area gerbang, sementara polisi berusaha memperketat barikade pengamanan.

Tuntutan Dugaan Korupsi Rp39,6 Miliar

Aksi ekstrem ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap pengelolaan PDAM Tirta Darma Ayu. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp39,6 miliar.

Selain isu korupsi, mereka juga mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat Indramayu.

"Maju, maju, maju," teriak massa aksi sambil melemparkan puluhan ular.

Ironi Program 'Ular Sahabat Tani'

Aksi lempar ular ini terasa sangat ironis. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu, Bupati Lucky Hakim baru saja meluncurkan program "Ular Sahabat Tani". Program tersebut bertujuan melepas ribuan ular tak berbisa ke area persawahan guna membasmi hama tikus secara alami.

Kini, hewan yang sebelumnya dijadikan solusi pertanian justru berbalik menjadi simbol perlawanan warga di depan kantornya sendiri.

Meski dianggap sebagai bentuk protes yang tajam, tindakan Aliansi Topi Jerami ini menuai perdebatan hangat. Banyak netizen yang mengecam aksi tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan hewan (animal abuse).

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Sabtu, 9 Mei 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Sabtu, 9 Mei 2026

Jumat, 8 Mei 2026 | 21.49 WIB

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Jumat, 8 Mei 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Jumat, 8 Mei 2026

Kamis, 7 Mei 2026 | 20.55 WIB

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Kamis, 7 Mei 2026 - Image
Islami

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Indramayu Besok Kamis, 7 Mei 2026

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.31 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore