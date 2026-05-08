Viral! Hujan Ular di Pendopo Indramayu: Massa Aliansi Topi Jerami Protes Korupsi PDAM

JawaPos.com - Aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu pada Kamis (7/5) mendadak mencekam. Lantaran gagal menemui Bupati Lucky Hakim, massa dari Aliansi Topi Jerami nekat melempar puluhan ekor ular hidup ke arah gerbang pendopo sebagai simbol protes.

Video kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat suasana kacau saat ular-ular beterbangan dan merayap di area gerbang, sementara polisi berusaha memperketat barikade pengamanan.

Tuntutan Dugaan Korupsi Rp39,6 Miliar

Aksi ekstrem ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap pengelolaan PDAM Tirta Darma Ayu. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark up proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp39,6 miliar.

Selain isu korupsi, mereka juga mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih yang selama ini dirasakan masyarakat Indramayu.

"Maju, maju, maju," teriak massa aksi sambil melemparkan puluhan ular.

Ironi Program 'Ular Sahabat Tani'

Aksi lempar ular ini terasa sangat ironis. Pasalnya, pada tahun 2025 lalu, Bupati Lucky Hakim baru saja meluncurkan program "Ular Sahabat Tani". Program tersebut bertujuan melepas ribuan ular tak berbisa ke area persawahan guna membasmi hama tikus secara alami.

Kini, hewan yang sebelumnya dijadikan solusi pertanian justru berbalik menjadi simbol perlawanan warga di depan kantornya sendiri.