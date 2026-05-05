Polda Jatim Tegaskan Kasus Perusakan Mobil Plat L di Pantai Awu Malang Masih Diselidiki

JawaPos.com - Polda Jawa Timur buka suara soal dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil plat L di kawasan wisata Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang tengah viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan adanya insiden tersebut, namun ia belum bisa memberikan tanggapan karena sedang ditangani oleh jajaran Polres Malang.

"Masih penyelidikan, masih ditangani Polres Malang, biar jajaran Polres Malang yang berstatement," ujar Kombes Pol Jules di Balai Wartawan Mapolda Jawa Timur, Surabaya pada Selasa (5/5).

Ia mengimbau masyarakat, khususnya warga Surabaya dan Malang untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial. Percayakan penanganannya kepada pihak kepolisian.

Sebagai informasi, peristiwa tak mengenakan dialami rombongan wisata asal Surabaya yang sedang menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Pada Selasa (5/5) sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan tiba-tiba diserang oleh ratusan orang. Insiden tersebut menjadi perbincangan karena mencatut oknum suporter klub olahraga daerah setempat.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti, sesaat setelah menerima laporan.

Barang bukti yang diamankan, berupa balok kayu, batu, serta botol minuman keras yang diduga digunakan saat peristiwa berlangsung. Akibat insiden tersebut, 6 unit mobil rusak dan 6 orang dilaporkan luka-luka.

“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi (dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L) secara utuh,” ujar AKP Bambang.