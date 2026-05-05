Polda Jatim Tegaskan Kasus Perusakan Mobil Plat L di Pantai Awu Malang Masih Diselidiki

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebut insiden perusakan mobil plat L di Pantai Wedi Awu sedang diselidiki jajaran Polres Malang. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur buka suara soal dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil plat L di kawasan wisata Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang tengah viral di media sosial.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan adanya insiden tersebut, namun ia belum bisa memberikan tanggapan karena sedang ditangani oleh jajaran Polres Malang.
"Masih penyelidikan, masih ditangani Polres Malang, biar jajaran Polres Malang yang berstatement," ujar Kombes Pol Jules di Balai Wartawan Mapolda Jawa Timur, Surabaya pada Selasa (5/5).
Baca Juga:Tim Kesehatan Haji Indonesia Rutin Visit Kamar Jamaah Haji, Batuk Pilek Paling Sering Jadi Keluhan
Ia mengimbau masyarakat, khususnya warga Surabaya dan Malang untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial. Percayakan penanganannya kepada pihak kepolisian.
Sebagai informasi, peristiwa tak mengenakan dialami rombongan wisata asal Surabaya yang sedang menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
Pada Selasa (5/5) sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan tiba-tiba diserang oleh ratusan orang. Insiden tersebut menjadi perbincangan karena mencatut oknum suporter klub olahraga daerah setempat.
Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti, sesaat setelah menerima laporan.
Barang bukti yang diamankan, berupa balok kayu, batu, serta botol minuman keras yang diduga digunakan saat peristiwa berlangsung. Akibat insiden tersebut, 6 unit mobil rusak dan 6 orang dilaporkan luka-luka.
“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi (dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L) secara utuh,” ujar AKP Bambang.
Polres Malang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi utuh peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang diduga terlibat juga ditelusuri dengan pendekatan hati-hati dan terukur.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!