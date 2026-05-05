Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Novia Herawati
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.27 WIB

Polda Jatim Tegaskan Kasus Perusakan Mobil Plat L di Pantai Awu Malang Masih Diselidiki

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebut insiden perusakan mobil plat L di Pantai Wedi Awu sedang diselidiki jajaran Polres Malang. (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebut insiden perusakan mobil plat L di Pantai Wedi Awu sedang diselidiki jajaran Polres Malang. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Polda Jawa Timur buka suara soal dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil plat L di kawasan wisata Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang tengah viral di media sosial.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast membenarkan adanya insiden tersebut, namun ia belum bisa memberikan tanggapan karena sedang ditangani oleh jajaran Polres Malang.

"Masih penyelidikan, masih ditangani Polres Malang, biar jajaran Polres Malang yang berstatement," ujar Kombes Pol Jules di Balai Wartawan Mapolda Jawa Timur, Surabaya pada Selasa (5/5).

Ia mengimbau masyarakat, khususnya warga Surabaya dan Malang untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial. Percayakan penanganannya kepada pihak kepolisian.

Sebagai informasi, peristiwa tak mengenakan dialami rombongan wisata asal Surabaya yang sedang menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Pada Selasa (5/5) sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan tiba-tiba diserang oleh ratusan orang. Insiden tersebut menjadi perbincangan karena mencatut oknum suporter klub olahraga daerah setempat.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti, sesaat setelah menerima laporan.

Barang bukti yang diamankan, berupa balok kayu, batu, serta botol minuman keras yang diduga digunakan saat peristiwa berlangsung. Akibat insiden tersebut, 6 unit mobil rusak dan 6 orang dilaporkan luka-luka.

“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi (dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L) secara utuh,” ujar AKP Bambang.

Polres Malang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi utuh peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang diduga terlibat juga ditelusuri dengan pendekatan hati-hati dan terukur. 

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Aksi Anarkis di Pantai Wedi Awu Malang, Polisi Masih Selidiki Perusakan Mobil Plat L - Image
Surabaya Raya

Aksi Anarkis di Pantai Wedi Awu Malang, Polisi Masih Selidiki Perusakan Mobil Plat L

Selasa, 5 Mei 2026 | 22.30 WIB

Harga Diesel Melonjak, Pasar Mobil Bekas Hadapi Tekanan - Image
Otomotif

Harga Diesel Melonjak, Pasar Mobil Bekas Hadapi Tekanan

Selasa, 5 Mei 2026 | 20.35 WIB

Rekomendasi 9 Kuliner Tea House Paling Aromatik di Malang, Raham Menu Cocok Buat Pecinta Minuman Asia - Image
Kuliner

Rekomendasi 9 Kuliner Tea House Paling Aromatik di Malang, Raham Menu Cocok Buat Pecinta Minuman Asia

Selasa, 5 Mei 2026 | 20.35 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore