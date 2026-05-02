Breaking News! Polda Riau Tangkap 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Pekanbaru

JawaPos.com - Aparat kepolisian di bawah jajaran Polda Riau berhasil menangkap 4 pelaku pembunuhan lansia berusia 60 tahun di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru pada Sabtu malam (2/5). Para pelaku yang tega menghabisi nyawa korban dengan cara dihantam menggunakan balok kayu itu ditangkap di 2 lokasi berbeda.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri atas personel Resmob Jatanras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru. Bukan di Riau, para pelaku ditangkap oleh petugas kepolisian dalam pelarian mereka di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

”Alhamdulillah, tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku kasus curas yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Rumbai, Pekanbaru,” ungkap Arta dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group).

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu pun membeber lokasi penangkapan para pelaku. Menurut dia, 2 orang pelaku ditangkap oleh polisi di wilayah Aceh Tengah. Sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumut. Mereka langsung dibawa ke Pekanbaru untuk menjalani proses hukum atas perbuatan keji yang sudah dilakukan kepada korban.

”Besok siang akan ada jumpa pers terkait detail pengungkapan kasusnya,” ucap Arta.

Penangkapan para pelaku tidak lepas dari upaya pengembangan penyelidikan sejak peristiwa pencurian dengan kekerasan (curas) berujung kematian korban terjadi pada Rabu (29/4). Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menjamin anak buahnya segera menangkap para pelaku.

Hal itu ditegaskan oleh Herry pada Sabtu siang (2/5), beberapa jam sebelum penangkapan. Jenderal bintang dua Polri itu memberi atensi penuh terhadap kasus pembunuhan yang diduga melibatkan mantan menantu korban. Menurut dia, perbuatan para pelaku sangat tidak manusiawi.

”Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi atensi kami, mohon doanya,” kata dia.