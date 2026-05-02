Sejumlah Barang Milik Lansia Korban Pembunuhan di Rumbai Pekanbaru Hilang, dari Emas sampai Uang Dolar Singapura

Polisi melakukan olah TKP di rumah korban pembunuhan di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Rabu (29/4). (Polsek Rumbai Pesisir untuk Riaupos.co)
JawaPos.com–Polisi mengungkap sejumlah barang milik lansia korban pembunuhan di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau, hilang digondol pelaku. Barang-barang itu mulai dari perhiasan emas hingga uang dolar Singapura sebanyak SGD 400. Bila dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 5,4 juta.
Fakta itu terungkap setelah Polda Riau melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah korban pada Jumat (1/5). Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menyampaikan bahwa kasus tersebut mengarah pada pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan korban berusia 60 tahun.
Menurut Kombes Hasyim, olah TKP lanjutan dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan. Langkah itu dilakukan tim dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Salah satu tujuannya untuk memperkuat pembuktian dan memperjelas rangkaian peristiwa menyebabkan Dumaris Isni Boru Sitio kehilangan nyawa pada Rabu (29/4).
Baca Juga:Diimingi Jalan-Jalan ke Monas Ternyata Ikut May Day, Warga Pinang Tangerang Meninggal Dunia
”Olah TKP kedua kami lakukan untuk memperdalam dan melengkapi temuan sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan tidak ada fakta yang terlewat, sekaligus mengumpulkan serta memperkuat alat bukti guna mengungkap secara jelas kronologi kejadian maupun identitas pelaku,” kata Hasyim Risahondua dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Sabtu (2/5).
Selain olah TKP lanjutan, Hasyim menyampaikan bahwa pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini ada 4 orang saksi yang telah menjalani pemeriksaan.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan bahwa pemeriksaan tersebut sedikit banyak membantu penyidik untuk menemukan dan menangkap pelaku.
Baca Juga:Fakta-fakta Eks Finalis Putri Indonesia Riau Jadi Tersangka Malapraktik, 15 Orang Alami Cacat Permanen
”Keterangan para saksi ini sangat membantu dalam mengarahkan penyelidikan, baik terkait pergerakan pelaku maupun rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujar Hasyim Risahondua.
Hasyim memastikan, pengejaran pelaku terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan. Polda Riau berkomitmen penuh menangani kasus tersebut dengan mengerahkan tim penyidik untuk mengusut kasus pembunuhan yang disertai perampokan itu secara profesional sampai benar-benar tuntas.
”Kami terus melakukan pengejaran dan telah mengantongi sejumlah petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Tim bekerja maksimal untuk segera mengungkap kasus ini,” ucap Hasyim.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari