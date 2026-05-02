Sejumlah Barang Milik Lansia Korban Pembunuhan di Rumbai Pekanbaru Hilang, dari Emas sampai Uang Dolar Singapura

JawaPos.com–Polisi mengungkap sejumlah barang milik lansia korban pembunuhan di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau, hilang digondol pelaku. Barang-barang itu mulai dari perhiasan emas hingga uang dolar Singapura sebanyak SGD 400. Bila dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 5,4 juta.

Fakta itu terungkap setelah Polda Riau melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah korban pada Jumat (1/5). Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombes Hasyim Risahondua menyampaikan bahwa kasus tersebut mengarah pada pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan korban berusia 60 tahun.

Menurut Kombes Hasyim, olah TKP lanjutan dilakukan sebagai bagian dari kebutuhan proses penyidikan. Langkah itu dilakukan tim dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Salah satu tujuannya untuk memperkuat pembuktian dan memperjelas rangkaian peristiwa menyebabkan Dumaris Isni Boru Sitio kehilangan nyawa pada Rabu (29/4).

”Olah TKP kedua kami lakukan untuk memperdalam dan melengkapi temuan sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan tidak ada fakta yang terlewat, sekaligus mengumpulkan serta memperkuat alat bukti guna mengungkap secara jelas kronologi kejadian maupun identitas pelaku,” kata Hasyim Risahondua dikutip dari pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group) pada Sabtu (2/5).

Selain olah TKP lanjutan, Hasyim menyampaikan bahwa pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini ada 4 orang saksi yang telah menjalani pemeriksaan.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu memastikan bahwa pemeriksaan tersebut sedikit banyak membantu penyidik untuk menemukan dan menangkap pelaku.

”Keterangan para saksi ini sangat membantu dalam mengarahkan penyelidikan, baik terkait pergerakan pelaku maupun rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujar Hasyim Risahondua.

Hasyim memastikan, pengejaran pelaku terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan. Polda Riau berkomitmen penuh menangani kasus tersebut dengan mengerahkan tim penyidik untuk mengusut kasus pembunuhan yang disertai perampokan itu secara profesional sampai benar-benar tuntas.