Mahasiswa UGM jadi Salah Satu Korban Tragedi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung

ILUSTRASI Tempat camping. (Freepik)
JawaPos.com - Salah satu korban tewas dalam tragedi satu keluarga yang ditemukan meninggal saat camping di kawasan wisata Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diketahui merupakan mahasiswa aktif Universitas Gadjah Mada (UGM).
Korban bernama Bagas Amar Hakiki, 21. Ia meninggal bersama ayah, ibu, dan adik kandungnya dalam peristiwa yang diduga berkaitan dengan keracunan makanan.
Bagas Amar Hakiki diketahui merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM. Kepastian mengenai status kemahasiswaannya dibenarkan langsung oleh pihak kampus.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof Setiadi mengonfirmasi bahwa Bagas tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Sastra Prancis.
“Nggih (betul). Yang bersangkutan mahasiswa kami dari Sastra Prancis,” ujar Setiadi, dikutip dari Radar Solo, Kamis (28/5).
Selain itu, Bagas juga dikenal sebagai Ketua Unit Fotografi UGM 2024. Ia bahkan disebut menjadi fotografer lepas di Kawedanan Tandha Yekti Keraton Yogyakarta.
Bagas meninggal bersama ayahnya MAM, 52, ibunya M, 43, serta adiknya AEH, 17. Satu keluarga tersebut merupakan warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, keluarga tersebut tiba di lokasi glamping di Kecamatan Kledung pada Selasa (26/5) sekitar pukul 21.05 WIB menggunakan mobil Honda Jazz putih untuk berwisata dan menginap di area camping.
Pada Rabu (27/5) pagi sekitar pukul 09.00 WIB, petugas wisata sempat mengantarkan sarapan. Namun, saat tenda diketuk, tidak ada jawaban dari dalam. Petugas kembali mendatangi lokasi sekitar pukul 11.30 WIB untuk mengingatkan jadwal check-out, tetapi tetap tidak mendapat respons.
