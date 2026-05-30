Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan WNA Korsel, Jenazah Korban Bersimbah Darah

Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengamankan seorang terduga pelaku pembunuhan warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan (Korsel). Sebelumnya, jenazah WNA tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terduga pelaku. Tujuannya untuk memastikan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus yang tengah mereka tangani.
”Diamankan (seorang) terduga pelaku (pembunuhan WNA Korsel), tapi masih dalam pemeriksaan. Nanti akan kami sampaikan hasilnya,” ungkap Budi dikutip pada Sabtu (29/5).
Meski sudah ditangkap, polisi belum mengungkap secara terperinci identitas terduga pelaku. Demikian pula dengan kronologi penangkapan yang bersangkutan. Menurut Budi, sampai saat ini pihaknya masih mendalami sejumlah informasi. Termasuk motif di balik dugaan pembunuhan WNA Korsel tersebut.
Diberikan sebelumnya, seorang WNA berpaspor Korsel ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Tambun Selatan, Kota Bekasi. Korban berinisial S tersebut ditemukan dalam keadaan bersimbah darah. Selain itu, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.
Polisi menyebut, korban yang sudah berusia 66 tahun itu ditemukan di dalam rumahnya. Adalah putrinya sendiri yang menemukan jenazah korban pada Rabu sore (27/5). Saat itu, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi tergeletak dalam rumah.
”Beliau ditemukan oleh putrinya. Sudah dalam kondisi meninggal,” kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti.
Temuan jenazah korban membuat geger warga di sekitar tempat tinggalnya. Polisi yang menerima laporan dari warga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasil pemeriksaan awal mendapati fakta bahwa korban seorang diri di rumah tersebut.
”Sendiri di rumah, betul (Kondisi jenazah korban bersimbah darah),” terang Kompol Wuryanti.
