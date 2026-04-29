Beromzet Rp 100 Juta, Koperasi Merah Putih Gedawang Semarang Belum Tersentuh Bantuan Modal Rp 3 Miliar

JawaPos.com - Suasana riuh rendah tampak di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Gedawang Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kamis (19/3) sore. Bukan karena ada hajatan atau pasar kaget, melainkan aktivitas jual beli yang terus mengalir.

Satu per satu warga datang silih berganti. Ada yang membawa kantong plastik, tak sedikit pula yang datang dengan membawa kendaraan untuk membeli gas elpiji 3 kilogram dan minyak goreng.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang selama satu jam di lokasi menunjukkan, koperasi yang berlokasi di depan Kantor Kelurahan Gedawang ini tak pernah sepi. Hujan gerimis bahkan tak menyurutkan semangat warga berbelanja. Mereka tetap sibuk memilih dan menimbang telur ayam, ada juga yang membeli minyak, dan beras.

Terlihat tangan salah satu anggota koperasi, Yamini, cekatan membawa tabung gas elpiji tiga kilogram dan menaruhnya pada tempat tabung gas yang kosong. Sementara tangan kirinya mengambil tabung gas yang berisi. Sembari antre Yamini pun mengeluarkan uang untuk membayar pada petugas jaga.

Yamini mengaku memilih untuk menjadi anggota sejak awal berdirinya KKMP Gedawang. Warga Gedawang itu rutin membeli berbagai kebutuhan sehari-hari di KKMP. "Biasanya beli telur, minyak sama beras. Koperasi ini cukup membantu karena harganya agak miring,” ujarnya.

Ia menilai selisih harga yang ditawarkan cukup terasa, terutama untuk komoditas tertentu seperti gas elpiji. “Kalau gas biasanya di warung sekitar Rp 22.000, kalau di KKMP itu Rp 18.000,” imbuhnya.

Menurut dia, keberadaan koperasi ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Ia pun berharap ke depan koperasi bisa semakin berkembang.

“Pengennya program koperasi ini bisa lebih besar dan lebih lengkap dagangannya karena sangat membantu (masyarakat),” harapnya.