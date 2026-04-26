Miris! Puluhan Bayi Diduga Disiksa di Daycare Yogyakarta, Polisi Amankan 30 Orang

JawaPos.com - Diduga melakukan kekerasan terhadap anak, sebanyak 30 orang diamankan Polresta Yogyakarta dalam penggerebekan kantor Daycare Little Aresha di wilayah Umbulharjo, Jumat sore (24/4).

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian mengatakan puluhan orang yang diamankan ini terdiri dari pengasuh hingga pejabat yayasan yang menaungi tempat penitipan anak tersebut.

"Alhamdulillah, kemarin juga kita telah mengamankan sekitar 30 orang. Ada pengasuh, ada juga pejabat di yayasan daycare tersebut," tutur Kompol Riski kepada awak media di Mapolresta Yogyakarta, Sabtu malam (25/4).

Selain mengamankan 30 orang, petugas juga menyaksikan langsung perilaku tidak manusiawi di daycare Little Aresha Yogyakan. Saat penggerebekan, beberapa anak ditemukan dalam kondisi terikat.

"Petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Ada yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan sebagainya," imbuh Adrian.

Berdasarkan data sementara, jummlah anak yang dititipkan di Daycare Little Aresha mencapai 103 dengan rentang usia 0-3 bulan. Dari ratusan balita tersebut, 53 anak diduga mengalami tindak kekerasan, di mana mayoritas korban berusia di bawah 2 tahun.

"Korban itu, kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda, ya. Ada yang umur dari 0 - 3 bulan. Itu berbeda-beda. Tetapi kalau jumlah semua (balita yang dititipkan), kita lihat itu 103," tutur Kompol Rizki.

Sebagai informasi, kasus dugaan kekerasan dan penganiayaan di tempat penitipan anak bernama Daycare Little Aresha, yang beralamat di Jalan Pakel Baru Utara No. 27, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, tengah menjadi sorotan publik.