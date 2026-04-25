Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Sabtu, 25 April 2026 | 15.34 WIB

Puluhan Koperasi Merah Putih di Bondowoso Kok Belum Beroperasi? Padahal Legalitasnya Sudah Rampung

ILUSTRASI: Salah satu bangunan Koperasi Merah Putih di Tulungagung. (RAHIIQ AL BACHRI/RADAR TULUNGAGUNG) - Image

ILUSTRASI: Salah satu bangunan Koperasi Merah Putih di Tulungagung. (RAHIIQ AL BACHRI/RADAR TULUNGAGUNG)

JawaPos.com - Puluhan Koperasi KDKMP di Bondowoso sebenarnya sudah mengantongi legalitas. Namun, hingga kini belum satupun yang benar-benar beroperasi penuh. Penyebabnya, petunjuk teknis dari pusat belum juga turun.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso memastikan legalitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung. Namun, operasional di lapangan masih belum berjalan optimal.

Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan pelaksanaan program tersebut. Meski secara regulasi, mereka sudah dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi.  

“Tapi harus disinkronkan dengan petunjuk teknis yang saat ini kami belum menerima di Diskoperindag,” kata Hergiar Yuli Pramanto, Kepala Diskoperindag Bondowoso dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), Sabtu (25/4).

Pihaknya mengaku saat ini tengah mengejar kejelasan aturan tersebut. Pasalnya, di sejumlah daerah lain, KDKMP sudah mulai beroperasi. Sementara di Bondowoso, belum ada satupun yang berjalan penuh.

“Ini yang sekarang kita kejar karena di beberapa daerah sudah ada KDRP yang beroperasi. Kalau di Bondowoso belum ada satupun yang beroperasi,” ujarnya.

Diskoperindag pun memilih berhati-hati agar pelaksanaan di daerah tidak bertabrakan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

 “Takutnya sudah jalan apa-apa ternyata ada aturan tersendiri yang kita kalau nggak cocok,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihaknya hanya menangani aspek kelembagaan koperasi. Sementara untuk fasilitas seperti gerai dan peralatan bukan menjadi kewenangan Diskoperindag. “Tapi kalau fasilitas kan bukan di kita,” katanya.

Saat ini, dari sekitar 61 koperasi yang telah terbentuk, belum ada satu pun yang benar-benar terhubung dengan fasilitas operasional yang disediakan. “Belum, belum ada. Kita tunggu dulu. Daripada kita berande-ande, kita tunggu dulu,” tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Hendak Wisata ke Bondowoso, Minibus Rombongan Emak-emak Terbakar Hebat di Jember - Image
Surabaya Raya

Hendak Wisata ke Bondowoso, Minibus Rombongan Emak-emak Terbakar Hebat di Jember

Senin, 13 April 2026 | 20.03 WIB

Sebagian Warga Jember dan Bondowoso Berpuasa Lebih Awal - Image
Hijrah Ramadan

Sebagian Warga Jember dan Bondowoso Berpuasa Lebih Awal

Selasa, 17 Februari 2026 | 20.31 WIB

Mau Jalan-Jalan ke Bondowoso? Ini 10 Kuliner Paling Terkenal yang Wajib Dicoba Wisatawan - Image
Kuliner

Mau Jalan-Jalan ke Bondowoso? Ini 10 Kuliner Paling Terkenal yang Wajib Dicoba Wisatawan

Senin, 29 Desember 2025 | 22.03 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore