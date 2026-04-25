Puluhan Koperasi Merah Putih di Bondowoso Kok Belum Beroperasi? Padahal Legalitasnya Sudah Rampung

JawaPos.com - Puluhan Koperasi KDKMP di Bondowoso sebenarnya sudah mengantongi legalitas. Namun, hingga kini belum satupun yang benar-benar beroperasi penuh. Penyebabnya, petunjuk teknis dari pusat belum juga turun.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso memastikan legalitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung. Namun, operasional di lapangan masih belum berjalan optimal.

Hal ini disebabkan belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan pelaksanaan program tersebut. Meski secara regulasi, mereka sudah dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi.

“Tapi harus disinkronkan dengan petunjuk teknis yang saat ini kami belum menerima di Diskoperindag,” kata Hergiar Yuli Pramanto, Kepala Diskoperindag Bondowoso dikutip Radar Jember (Jawa Pos Group), Sabtu (25/4).

Pihaknya mengaku saat ini tengah mengejar kejelasan aturan tersebut. Pasalnya, di sejumlah daerah lain, KDKMP sudah mulai beroperasi. Sementara di Bondowoso, belum ada satupun yang berjalan penuh.

“Ini yang sekarang kita kejar karena di beberapa daerah sudah ada KDRP yang beroperasi. Kalau di Bondowoso belum ada satupun yang beroperasi,” ujarnya.

Diskoperindag pun memilih berhati-hati agar pelaksanaan di daerah tidak bertabrakan dengan regulasi yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.

“Takutnya sudah jalan apa-apa ternyata ada aturan tersendiri yang kita kalau nggak cocok,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pihaknya hanya menangani aspek kelembagaan koperasi. Sementara untuk fasilitas seperti gerai dan peralatan bukan menjadi kewenangan Diskoperindag. “Tapi kalau fasilitas kan bukan di kita,” katanya.