Kerja Sama Pemkab Kukar dengan Petrotekno Antarkan Putra Daerah Tembus Perusahaan Multinasional

Lulusan program training vokasi yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar bersama Petrotekno. Mereka kini bekerja di perusahaan multinasional. (Pemkab Kukar)
JawaPos.com - Didukung oleh SKK Migas dan K3S, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Petrotekno berhasil melahirkan sumber daya manusia (SDM) siap kerja. Dalam waktu 3,5 bulan, mereka berhasil mengantarkan belasan putra daerah Kukar menembus perusahaan multinasional di Kukar dan Kalimantan.
Secara keseluruhan, tidak kurang dari 13 orang peserta turut serta dalam program pelatihan Batch II. Mereka mengikuti training vokasi di Petrotekno Batam. Hasilnya sangat positif. Tidak sampai 2 pekan setelah putra daerah dari Kukar itu lulus pelatihan, mereka diterima kerja di beberapa perusahaan multinasional. Persentasenya juga besar, hanya 1 dari 12 peserta yang masih proses seleksi.
Itu pun bukan sembarangan seleksi. Satu orang itu tengah mengikuti proses seleksi di 3 perusahaan ternama. Yakni PLTU Batamindo, PT. Seatrium, dan PT. Blue Ocean. Menurut salah seorang peserta program pelatihan bernama Surya Zulviardhinata, training vokasi yang dia ikuti bersama rekan-rekannya sangat bermanfaat.
”Pelatihan ini mengubah jalan hidup dan karier saya, rekan-rekan dalam pelatihan kami kali ini sekitar 93 persen dari 13 orang peserta pelatihan, 12 orang kini telah bekerja,” kata dia dalam keterangan resmi pada Senin (20/4).
Surya pun merinci, dari 12 peserta yang sudah bekerja, sebanyak 8 orang kini bekerja di Batam. Sementara 4 orang lainnya bekerja di Kalimantan dan Maluku Utara. Atas program yang dilaksanakan oleh Pemkab Kukar dan Petrotekno, dia menghaturkan terima kasih. Sebab, kesempatan yang diberikan kepada dirinya menjadi jalan menuju dunia industri.
”Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, stakeholder, serta Petrotekno Batam yang telah membuat pelatihan ini dan memberi saya kesempatan untuk meningkatkan skill,” ujarnya.
Pemuda asli Kukar tersebut kini menjadi salah seorang lulusan training vokasi yang bekerja di Batam. Menurut dia, program seperti yang dia ikuti harus menjadi model percontohan pendidikan vokasi. Sebab, sudah terbukti efektif bisa menjembatani gap antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri atau dunia kerja yang sesungguhnya. Efeknya bahkan menekan angka pengangguran di Kukar.
”Apresiasi saya dan teman-teman untuk Pemda Kukar dan stakeholder karena telah merancang program training yang tepat guna dan tepat sasaran. Ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari program pemerintah daerah, Kukar Idaman Terbaik-Kukar Siap Kerja,” ujarnya.
Dalam keterangan yang sama, Petrotekno sebagai mitra Pemkab Kukar memastikan program pelatihan tidak hanya memberikan pengembangan kemampuan dari sisi teknis, melainkan juga menekankan aspek non teknis atau soft skill yang diperlukan. Tujuannya untuk menunjang keberlangsungan peserta training di dunia kerja. Dengan kolaborasi yang nyata antara Pemkab Kukar dengan, SKK Migas, K3S dan Petrotekno, mereka yakin akan terus menghasilkan SDM andal.
