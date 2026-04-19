Tips 19 Kebiasaan Kecil Untuk Bangun Kecerdasan dan Kognitif Otak Menurut Psikologi

JawaPos.com – Mengadopsi sebuah kebiasaan baru yang positif dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan kapasitas kecerdasan otak seseorang di masa depan.

Memahami aspek psikologi perilaku membantu kamu menyadari bahwa otak memiliki plastisitas luar biasa untuk terus berkembang setiap harinya.

Tips kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali menghasilkan perubahan Kognitif yang jauh lebih signifikan daripada usaha besar yang instan.

Kamu perlu melatih ketajaman berpikir melalui berbagai aktivitas ringan namun bermakna agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih akurat.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/4), dijelaskan 19 tips kebiasaan kecil untuk bangun kecerdasan dan kognitif otak menurut psikologi.

1. Jadwalkan waktu berpikir

Kamu perlu meluangkan waktu setidaknya sepuluh menit setiap hari hanya untuk merenung tanpa gangguan perangkat elektronik apa pun.

Aktivitas ini berfungsi mengubah setiap pengalaman yang kamu alami menjadi wawasan mendalam yang berguna bagi kehidupan di masa depan.

2. Pelajari bias pemikiran