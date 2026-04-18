Amankan Kemala Run 2026, Korlantas Polri Andalkan Teknologi Canggih Kelola Lalu Lintas

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memimpin pengelolaan arus lalu lintas untuk gelaran Kemala Run 2026 di Gianyar, Bali. Dia telah meninjau langsung lokasi untuk memastikan persiapan sudah selesai.

Dalam pengecekan kesiapan Kemala Run 2026, Kakorlantas Polri didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aris Syahbudin dan Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes Pol. I Made Agus Prasatya.

Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi digital hingga skema rekayasa lalu lintas. Agus juga mengecek langsung rute lari peserta.

Adapun rute lari akan melintasi kawasan pesisir yang indah, seperti Jalan Pantai Saba, Jalan Pantai Purnama, hingga Jalan By Pass IB Mantra yang dikenal memiliki panorama khas Bali.

Agus mengatakan, Polri telah menyiapkan berbagai sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan lalu lintas selama acara berlangsung. Teknologi ini digunakan agar pengaturan berjalan akurat.

“Kami memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi personel, teknologi, hingga rekayasa lalu lintas, berjalan optimal. Dengan dukungan sistem digital seperti COMOB, K3I, drone patrol presisi, dan SMS blast, kami harapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Agus, Sabtu (18/4).

Agus mengatakan, Polri terus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dibutuhkan mengingat perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas tantangan.

“Melalui pemanfaatan teknologi ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan kondisi lalu lintas tetap terkendali selama kegiatan berlangsung,” lanjutnya.

Adapun sejumlah teknologi yang digunakan dalam manajemen lalu lintas Kemala Run 2026 antara lain COMOB (Command Mobile) yang merupakan kendaraan atau sistem komando bergerak yang dilengkapi teknologi komunikasi canggih. COMOB berfungsi sebagai pusat kendali lapangan untuk memantau situasi secara real-time serta memberikan instruksi langsung saat pengamanan berlangsung.

Kemudian K3I (Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi) yakni sistem terpadu yang mendukung pengambilan keputusan, pengawasan operasi, komunikasi antarpetugas, serta penyediaan data lapangan secara cepat dan akurat.

Selanjutnya Drone Patrol Presisi. Penggunaan drone untuk memantau kondisi lalu lintas dan kerumunan dari udara, memetakan potensi kerawanan, serta mendukung dokumentasi secara efisien berbasis konsep PRESISI.

Kemudian SMS Blast. Di mana layanan pengiriman pesan singkat massal kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi rekayasa lalu lintas, imbauan keselamatan, hingga peringatan dini secara cepat dan luas.