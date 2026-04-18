Perkuat Konsep Sport Tourism, Pertunjukan Budaya dari 23 Banjar Bakal Hadir di Kemala Run 2026

Pertunjukan seni dan budaya akan meriahkan Kemala Run 2026 di Bali.
JawaPos.com — Ajang Kemala Run 2026 akan menghadirkan seni dan budaya Bali sebagai salah satu daya tarik wisatawan. Acara yang akan digelar di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar pada esok hari, Minggu (19/4) tidak sebatas menitikberatkan kepada olahraga, juga sebagai pariwisata.
Pertunjukan budaya akan digelar di sepanjang rute lomba. Bersama para seniman dan Dinas Kebudayaan, masyarakat Bali turut ambil bagian melalui penampilan dari 23 banjar yang tersebar di sepanjang rute lomba.
Penampilan ini akan memperkuat konsep sport tourism yang diusung dalam kegiatan tersebut. Selain itu, partisipasi pecalang sebagai unsur pengamanan adat turut memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan.
Polti juga melibatkan langsung masyarakat desa di sepanjang rute lomba dalam menjaga kebersihan lingkungan. Cara ini diharapkan bisa menjadi pemicu semangat para peserta lari.
Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM binaan Bhayangkari dilibatkan dalam penyelenggaraan acara, bersama masyarakat dari enam desa dan 23 banjar yang dilalui rute lomba, sehingga membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat kolaborasi komunitas lokal.
Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho merasa senang atas keterlibatan aktif masyarakat dalam ajang internasional ini. Tanpa dukungan rakyat, kegiatan ini akan sulit digelar.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bali, termasuk peran aktif pecalang, yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat dan ketulusan. Dukungan ini sangat berarti bagi kesuksesan Kemala Run 2026,” ujarnya, mewakili Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Listyo Sigit Prabowo.
Kemala Run 2026 di Bali diikuti oleh sekitar 10.000 hingga 11.000 peserta dari dalam dan luar negeri, yang akan berkompetisi dalam kategori Half Marathon (21K), 10K, dan 5K. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mendorong pengembangan sport tourism, tetapi juga mengusung misi sosial melalui program Charity for Indonesia.
