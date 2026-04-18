HomeBerita Daerah
Sabik Aji Taufan
18 April 2026, 17.00 WIB

Besok Ada Kemala Run 2026 di Bali, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gianyar 

Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonegoro meninjau persiapan rekayasa lalu lintas di Gianyar, Bali. (Polri)

 

JawaPos.com - Kemala Run 2026 akan digelar esok hari, Minggu (19/4) di Bali United Training Center (BUTC), Bali. Untuk menunjang kelancaran acara tersebut, telah disiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah Gianyar.
 
Rekayasa lalu lintas diperuntukan menjaga keselamatan dan keamanan 10 ribu peserta, sekaligus meminimalkan dampak terhadap pengguna jalan lainnya.
 
Rekayasa lalu lintas akan difokuskan di sepanjang Jalan By Pass Ida Bagus Mantra. Jalur sisi utara dari Simpang Pantai Purnama hingga Simpang Pantai Saba akan ditutup total mulai Sabtu, 18 April pukul 19.00 WITA hingga Minggu, 19 April 2026 pukul 13.00 WITA.
 
Sementara itu, jalur sisi selatan akan diberlakukan sistem dua arah (contraflow) guna mengurai kepadatan kendaraan. Panitia juga menyiapkan jalur alternatif bagi kendaraan ringan dari arah timur melalui Jalan Mulawarman dan Jalan Raya Guwang.
 
 
Ketua Panitia Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonegoro mengatakan, seluruh persiapan telah memasuki tahap akhir. Ia telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan rute lomba, fasilitas pendukung, serta aspek keamanan.
 
“Peninjauan ini penting untuk memastikan seluruh rute, mulai dari kategori 5K, 10K, hingga Half Marathon, serta venue dan cheering point dapat berjalan optimal. Kami juga berupaya menjaga kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujar Deny.
 
Dia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali karena mendukung kegiatan ini. Dia pun meminta maaf kepada publik terkait potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa dan pembatasan lalu lintas selama pelaksanaan acara.
 
“Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan partisipasi masyarakat Bali. Kami juga memohon maaf apabila rekayasa lalu lintas yang diterapkan menimbulkan ketidaknyamanan. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan Kemala Run 2026,” tambahnya.
 
Selain rekayasa lalu lintas, panitia juga mengoperasikan ETLE Drone untuk memantau keamanan, ketertiban, serta pergerakan ribuan peserta secara real-time selama kegiatan berlangsung.

