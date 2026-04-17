Korban Jatuhnya Helikopter Airbus PK-CFX Berjumlah 8 Orang, Ini Daftar Lengkapnya

JawaPos.com - Basarnas telah memastikan bahwa jumlah korban dalam kecelakaan Helikopter Airbus H130 PK-CFX berjumlah 8 orang. Terdiri atas 2 orang kru dan 6 orang penumpang. Setelah menemukan lokasi jatuhnya pesawat kemarin sore (16/4), hari ini (17/4) evakuasi para korban bakal dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.

”Dalam penerbangan tersebut terkonfirmasi ada 8 orang di dalam pesawat, yang terdiri atas 2 orang kru dan 6 orang penumpang,” kata Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dikutip pada Jumat (17/4).

Berdasar data dari Tim SAR Gabungan, 8 orang korban terdiri atas Kapten Marindra selaku pilot, Harun Arasyd sebagai kopilot, dan penumpang masing-masing bernama Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzi O, serta Sugito. Menurut informasi, seluruh korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Evakuasi jenazah tengah diupayakan.

Asops Kasdam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Ahmad Daud Harahap menyampaikan, instansinya mendukung penuh misi kemanusiaan operasi SAR para korban. Untuk itu, pihaknya mengerahkan ratusan personel untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban dari lokasi kejadian.

”Atas perintah Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito dan hasil koordinasi dengan Tim SAR Gabungan, jajaran telah diarahkan untuk membantu secara maksimal pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi,” terang dia.

Dia menyebut, operasi di lapangan dipimpin langsung oleh Danrem 121/Alambhana Wanawai Brigjen TNI Purnomosidi. Adapun personel yang dikerahkan berasal dari Kodim 1204/Sanggau, Yonif TP 833/Bumi Daranante, dan Yonif 642/Kapuas. Seluruhnya bergerak ke lokasi jatuhnya helikopter.

Dengan mempertimbangkan faktor cuaca ekstrem dan kondisi medan, proses evakuasi terhadap kru dan badan helikopter dijadwalkan dilaksanakan hari ini. Dia memastikan personel di lapangan sudah mengamankan lokasi guna memastikan proses evakuasi berjalan aman dan lancar.