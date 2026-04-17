Jelang Kemala Run 2026, Kakorlantas Polri Irjen Agus Ikuti Upacara Adat dan Doa Bersama di Pura Besakih

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengikuti upacara adat dan doa bersama di Pura Penataran Agung Besakih. (Polri)
JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengikuti upacara adat dan doa bersama di Pura Penataran Agung Besakih, Karangasem, Besakih, Bali. Kegiatan ini juga turut mendoakan kelancaran Kemala Run 2026 yang akan digelar pada 19 April 2026.
Agus mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan, budaya, dan nilai-nilai lokal Bali sebagai lokasi penyelenggaraan Kemala Run 2026. Dalam kesempatan ini juga turut memohon keselamatan dan kelancaran acara, serta keselamatan bagi seluruh jajaran anggota Polri.
Acara adat dan doa bersama ini dilaksanakan usai Kakorlantas dan Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026 meninjau kesiapan venue dan rute kegiatan di Bali United Training Centre.
“Hari ini saya senang sekali bisa berdoa bersama-sama di Pura Besakih tentunya dalam rangka kegiatan Kemala Run dan sekaligus berdoa untuk kepolisian agar kami bisa selalu dekat dengan masyarakat, dan melindungi masyarakat , dan kami sangat bangga,” ujar Agus.
Kakorlantas bersama Ketua Pantia Pelaksana Kemala Run dan rombongan tampak mengenakan pakaian khas Bali saat mengikuti upacara adat dan doa bersama di dalam pura.
Selain di Pura Besakih, rangkaian upacara adat dan doa bersama juga dilaksanakan di sejumlah pura lainnya di Bali. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes Pol I Made Agus Prasatya.
Adapun enam pura yang turut menjadi lokasi acara adat dan doa bersama meliputi Pura Manik Corong, Pura Pusering Jagat, Pura Kebo Edan, Pura Pengukur-ukuran, Pura Samuan Tiga, serta Pura Masceti.
