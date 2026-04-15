Sabik Aji Taufan
15 April 2026, 20.34 WIB

Sepekan Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Istri Kakorlantas Pastikan Persiapan Berjalan Optimal

Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho mengecek kesiapan tempat acara di Bali. (Polri)

 

JawaPos.com – Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho mengecek kesiapan tempat acara jelang pelaksanaan pada 19 April 2026. Dia memastikan agar seluruh rangkaian acara dan sarana penunjang siap optimal pada hari kompetisi.
 
Deny mengatakan, panitia harus memperhatikan hingga hal-hal kecil. Aspek teknis di lapangan, mulai dari kesiapan rute lomba, sistem registrasi peserta, pengamanan, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendukung bagi pelari dan pengunjung harus sudah siap. Pendekatan ini menunjukkan komitmen tinggi panitia dalam menghadirkan event berstandar internasional.
 
“Saya tidak mau event besar ini, yang juga melibatkan atlet internasional, berdampak pada kekecewaan. Ini yang menjadi keinginan Ketua Umum Bhayangkari Ibu Juliati Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan kepada saya,” imbuhnya.
 
Istri Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho ini menekankan bahwa Kemala Run 2026 harus berkomitmen pada tema yang diusung, yaitu sport tourism dan charity. Event ini diharapkan mampu mendorong pariwisata Bali melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara, sekaligus memperkenalkan keindahan destinasi lokal melalui rute lari yang telah dirancang secara khusus.
 
 
Selain itu, kegiatan ini juga memiliki dimensi sosial melalui program charity yang terintegrasi, di mana sebagian hasil kegiatan akan disalurkan untuk mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan. Dengan demikian, Kemala Run 2026 menjadi wadah kolaborasi antara gaya hidup sehat, promosi pariwisata, dan kepedulian sosial.
 
Persiapan acara sudah meliputi koordinasi lintas sektor dengan pihak keamanan, tenaga medis, dan relawan; simulasi rute dan manajemen keramaian untuk memastikan kenyamanan serta keselamatan peserta; penyediaan fasilitas pendukung seperti water station, area istirahat, dan pusat informasi; penguatan aspek hospitality untuk menyambut peserta domestik maupun internasional; integrasi program charity yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Artikel Terkait
Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Persiapan Race Pack untuk 10.000 Peserta Sudah Rampung - Image
Berita Daerah

Jelang Kemala Run 2026 di Bali, Persiapan Race Pack untuk 10.000 Peserta Sudah Rampung

13 April 2026, 21.05 WIB

PB Akuatik Indonesia Gelar Kejuaraan Renang Perairan Terbuka di Bali Dukung Sport Tourism - Image
Sports

PB Akuatik Indonesia Gelar Kejuaraan Renang Perairan Terbuka di Bali Dukung Sport Tourism

18 Maret 2026, 22.17 WIB

Event Lari Malang Half Marathon Didukung Tiga Kementerian - Image
Sports

Event Lari Malang Half Marathon Didukung Tiga Kementerian

11 Maret 2026, 13.30 WIB

