Nanda Prayoga
15 April 2026, 13.59 WIB

Mama Redha, Nelayan Perempuan Sumba yang Sukses Jual Hasil Laut Lewat TikTok Live

Mama Redha, nelayan perempuan Sumba yang sukses jual hasil laut lewat TikTok Live. (Istimewa) - Image

Mama Redha, nelayan perempuan Sumba yang sukses jual hasil laut lewat TikTok Live. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia menjadi tempat bergantungnya kehidupan banyak nelayan di berbagai daerah. Umumnya, hasil tangkapan laut dibawa ke pasar atau tempat pelelangan untuk dijual.

Namun, di Sumba, tepatnya di kawasan wisata Pantai Walakiri, ada kisah berbeda dari seorang nelayan perempuan yang memasarkan hasil lautnya dengan cara yang unik.

Katredha Lodo (32), yang akrab disapa Mama Redha, merupakan nelayan perempuan asal Sumba yang telah terbiasa melaut sejak usia muda. Dalam kesehariannya, ia menangkap berbagai hasil laut seperti ikan, gurita, siput gonggong, sayur laut, hingga kerang. Ia menggunakan tombak besi untuk berburu saat air laut surut.

Mama Redha menceritakan pengalamannya sebagai nelayan perempuan di Pantai Walakiri, Sumba, Nusa Tenggara Timur.

“Laut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Sejak kecil, saya sudah diajak melaut oleh ayah saya, mencari siput, gurita, ikan, dan lain-lain untuk kami jual ke rumah makan atau konsumsi harian masyarakat di sini,” ungkap Mama Redha.

Dalam sepekan, ia mampu mengumpulkan sekitar 9 hingga 10 kilogram hasil laut. Jadwal melautnya tidak menentu karena bergantung pada fase bulan yang memengaruhi pasang surut air laut. Saat air pasang, ia memilih tidak melaut dan fokus menjual hasil tangkapan yang sudah ada.

Keunikan Mama Redha terletak pada cara ia memasarkan produknya. Ia menjadi nelayan perempuan pertama di wilayahnya yang menjual hasil laut melalui media sosial.

“Awalnya saya tidak bermaksud menjual di media sosial. Siang itu, saya hanya memfoto saja tangkapan saya. Lalu saya tuliskan caption: Berkat dari laut hari ini. Ternyata banyak warga yang akhirnya tertarik dan justru ingin membeli. Sejak itu, saya jadi memakai media sosial untuk menjual hasil laut”, ujar Mama Redha.

Meski belajar secara mandiri, ia terus mengembangkan kemampuannya. Kini, selain mengunggah foto, ia juga aktif menjual hasil laut lewat TikTok Live sebagai seorang streamer.

