Bank Aladin Syariah Raih Penghargaan Top Digital Application Syariah Banking dari JawaPos.com 

Direkur Utama PT Jawa Pos Grup Multimedia, Dhimas Ginanjar Satria Perdana saat menyerahkan penghargaan Top Digital Application Syariah Banking dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 – Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia kepada Head of Marketing & Growth PT Bank Aladin Syariah Tbk, Dwiyoga Kartiko Utomo. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin Syariah) kembali meraih apresiasi atas komitmennya dalam menghadirkan inovasi layanan digital. Perseroan dinobatkan sebagai Top Digital Application Syariah Banking dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 – Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan kontribusi terhadap percepatan transformasi ekonomi digital di Indonesia.
Sebagai bank syariah digital pertama di Indonesia, Bank Aladin Syariah terus mengembangkan aplikasi perbankannya untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin mudah, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan pengalaman pengguna (user experience), pengembangan fitur, serta integrasi dengan berbagai ekosistem strategis.
Perseroan juga memperluas model bisnis berbasis ekosistem melalui strategi offline-to-online (O2O) dengan menggandeng berbagai mitra strategis dari sektor ritel, institusi keuangan, hingga organisasi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan layanan keuangan syariah yang semakin terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Head of Marketing & Growth PT Bank Aladin Syariah Tbk, Dwiyoga Kartiko Utomo, mengatakan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan layanan yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah.
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"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi pada aplikasi Bank Aladin Syariah agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami percaya bahwa layanan digital yang baik bukan hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mampu memberikan pengalaman perbankan yang sederhana, aman, dan bernilai bagi setiap nasabah. Ke depan, kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk menghadirkan solusi keuangan syariah digital yang semakin terintegrasi," ujar Yoga.
Dukung Transformasi Digital Melalui aplikasi Bank Aladin Syariah, nasabah dapat mengakses berbagai layanan perbankan syariah secara digital, mulai dari pembukaan rekening, transaksi harian, Ala Impian sebagai tabungan berbasis tujuan (goal-based saving), Ala Deposito dengan bagi hasil kompetitif, hingga berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, token listrik, serta layanan tarik dan setor tunai tanpa kartu melalui jaringan mitra strategis dan penarikan tunai tanpa kartu di ATM BCA.
Beragam fitur tersebut merupakan bagian dari strategi Bank Aladin Syariah dalam membangun ekosistem layanan keuangan syariah digital yang terintegrasi, sehingga mampu mendampingi kebutuhan finansial masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Komitmen terhadap inovasi digital turut tercermin pada kinerja Perseroan yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Kuartal II 2026, Bank Aladin Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp38,3 miliar, dengan total aset mencapai Rp15,1 triliun, serta melayani lebih dari 3,9 juta nasabah terdaftar.
Pencapaian tersebut menjadi fondasi bagi Bank Aladin Syariah untuk terus memperkuat inovasi layanan digital, memperluas kolaborasi lintas ekosistem, serta menghadirkan solusi keuangan syariah yang semakin inklusif dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
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