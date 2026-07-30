Gelaran JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 Dorong Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia

JawaPos.com – JawaPos.com menggelar Digital Excellence Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital serta tata kelola yang adaptif di tengah pesatnya transformasi teknologi. Ajang penghargaan ini menjadi dedikasi bagi para pelaku perubahan yang berkontribusi mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar mengatakan, selama ini media tidak hanya menjadi saksi berbagai perubahan yang terjadi di dunia usaha, tetapi juga melihat langsung bagaimana inovasi dan transformasi lahir dari keberanian untuk beradaptasi.

"Selama ini tugas kami sebagai media adalah menjadi saksi. Menjadi saksi lahirnya ide-ide baru, menjadi saksi keberanian perusahaan untuk berubah, menjadi saksi bagaimana inovasi menghadirkan manfaat bagi masyarakat," ujar Dhimas.

Karena itu, melalui JawaPos.com Digital Excellence Awards, pihaknya ingin memberikan penghormatan kepada perusahaan, institusi, dan organisasi yang terus beradaptasi dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Sudah saatnya kita menghadirkan sebuah penghargaan untuk memberikan penghormatan kepada perusahaan, kepada institusi dan organisasi yang terus beradaptasi, yang terus berinovasi, dan terus memberikan menghadirkan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Menurut Dhimas, teknologi hanyalah alat, sedangkan faktor utama keberhasilan transformasi digital adalah keberanian untuk berubah dan membangun budaya organisasi yang adaptif.

"Yang paling penting adalah keberanian untuk berubahnya. Karena apapun teknologi yang digunakan akan sulit kalau misalkan dari budaya kerja dari perusahaannya tidak ada yang mau berubah," tuturnya.

Untuk memastikan penghargaan memiliki kredibilitas, JawaPos.com menggandeng Infovesta menyusun metodologi penilaian secara independen. Penghargaan ditentukan melalui survei terhadap sekitar 19.000 responden yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia.

Direktur PT Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi JawaPos.com dan Infovesta untuk mengapresiasi merek dengan persepsi digital terbaik di Indonesia dalam 30 kategori penghargaan.