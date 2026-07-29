JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026: Apresiasi Inovasi Digital Lintas Sektor

JawaPos.com menggelar awarding bertajuk JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 pada Kamis (30/7) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (Istimewa) JawaPos.com – JawaPos.com menggelar awarding bertajuk JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 pada Kamis (30/7) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ajang penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, membangun tata kelola yang adaptif, serta berkontribusi dalam mempercepat transformasi ekonomi digital Indonesia. Sebanyak 150 brand dari 30 kategori penghargaan bakal menerima apresiasi berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan JawaPos.com bersama Infovesta. Survei tersebut melibatkan 19.000 responden usia produktif di 20 kota besar Indonesia menggunakan metode multistage area random sampling untuk mengukur tingkat top of mind awareness masyarakat terhadap berbagai brand dan institusi lintas sektor. Direktur Utama JawaPos.com, Dhimas Ginanjar, mengatakan penyelenggaraan Digital Excellence Awards 2026 menjadi momen istimewa seiring perayaan HUT ke-11 JawaPos.com yang jatuh pada 1 Juli 2026. Mengusung tema NEXT: Beyond the Headlines, JawaPos.com ingin menegaskan bahwa peran media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para pelaku yang menghadirkan perubahan melalui inovasi. "JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelaku perubahan yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menghadirkan inovasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, industri, dan masa depan Indonesia," ujar Dhimas. Melalui penghargaan ini, JawaPos.com ingin mengapresiasi institusi dan perusahaan yang tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan inspirasi bagi ekosistem digital nasional.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya