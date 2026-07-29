JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026: Apresiasi Inovasi Digital Lintas Sektor

JawaPos.com menggelar awarding bertajuk JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 pada Kamis (30/7) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. (Istimewa) JawaPos.com – JawaPos.com menggelar awarding bertajuk JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 pada Kamis (30/7) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ajang penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan, institusi, dan organisasi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi digital, membangun tata kelola yang adaptif, serta berkontribusi dalam mempercepat transformasi ekonomi digital Indonesia. Sebanyak 150 brand dari 30 kategori penghargaan bakal menerima apresiasi berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan JawaPos.com bersama Infovesta. Survei tersebut melibatkan 19.000 responden usia produktif di 20 kota besar Indonesia menggunakan metode multistage area random sampling untuk mengukur tingkat top of mind awareness masyarakat terhadap berbagai brand dan institusi lintas sektor. Direktur Utama JawaPos.com, Dhimas Ginanjar, mengatakan penyelenggaraan Digital Excellence Awards 2026 menjadi momen istimewa seiring perayaan HUT ke-11 JawaPos.com yang jatuh pada 1 Juli 2026. Mengusung tema NEXT: Beyond the Headlines, JawaPos.com ingin menegaskan bahwa peran media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para pelaku yang menghadirkan perubahan melalui inovasi. "JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada para pelaku perubahan yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menghadirkan inovasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, industri, dan masa depan Indonesia," ujar Dhimas. Melalui penghargaan ini, JawaPos.com ingin mengapresiasi institusi dan perusahaan yang tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan inspirasi bagi ekosistem digital nasional.