Wi-Fi HP Android Lemot? Jangan Panik, Coba 7 Cara Ini agar Internet Ngebut Lagi

Ilustrasi wifi. (freepik)
JawaPos.com - Koneksi Wi-Fi yang tiba-tiba melambat bisa membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Mulai dari menonton video yang terus buffering, bermain game online dengan ping tinggi, hingga mengunduh file yang memakan waktu jauh lebih lama dari biasanya.
Banyak orang langsung menyalahkan penyedia layanan internet saat Wi-Fi terasa lemot. Padahal, masalahnya belum tentu berasal dari jaringan. Bisa saja penyebabnya ada pada pengaturan HP Android atau kebiasaan penggunaan yang tanpa disadari memengaruhi kualitas koneksi.
Sebelum memutuskan menghubungi penyedia internet, coba lakukan tujuh cara berikut.
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1. Matikan dan Nyalakan Kembali Wi-Fi
Cara paling sederhana ini sering kali mampu mengatasi masalah koneksi yang tidak stabil. Saat Wi-Fi dimatikan lalu diaktifkan kembali, HP akan melakukan proses penyambungan ulang ke jaringan sehingga gangguan sementara bisa teratasi.
Jika masih terasa lambat, aktifkan mode pesawat selama sekitar 30 detik, lalu matikan kembali. Setelah itu, sambungkan ulang ke jaringan Wi-Fi dan lihat apakah koneksi sudah membaik.
2. Restart HP Android
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Terlalu banyak aplikasi yang berjalan atau bug sementara pada sistem bisa memengaruhi performa koneksi internet. Me-restart HP akan menutup proses yang tidak diperlukan dan menyegarkan sistem.
Meski terdengar sepele, cara ini sering kali efektif mengatasi berbagai masalah, termasuk Wi-Fi yang tidak stabil atau terasa lebih lambat dari biasanya.
3. Dekatkan Posisi ke Router Wi-Fi
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