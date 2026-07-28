7 Cara Bikin Performa HP Android yang Lemot Bisa Ngebut Lagi Tanpa Perlu Root

JawaPos.com - HP Android yang mulai terasa lambat sering kali membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman.

Membuka aplikasi membutuhkan waktu lebih lama, berpindah menu terasa patah-patah, hingga game atau media sosial tidak lagi berjalan semulus dulu.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti kamu harus membeli HP baru. Sebelum memutuskan mengganti perangkat, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dicoba untuk meningkatkan performa HP Android.

Kabar baiknya, semua cara ini bisa dilakukan tanpa perlu melakukan root yang berisiko menghilangkan garansi atau mengganggu keamanan perangkat.

Berikut 7 cara yang bisa dilakukan di rumah agar performa Android bisa ngebut.

1. Bersihkan Cache Aplikasi Secara Berkala Cache merupakan data sementara yang disimpan aplikasi agar proses membuka aplikasi menjadi lebih cepat.

Namun jika ukurannya terus menumpuk, cache justru bisa memenuhi penyimpanan dan membuat performa HP menurun.

Cobalah menghapus cache aplikasi yang paling sering digunakan, seperti browser, media sosial, atau aplikasi belanja.

Cara ini dapat membantu mengosongkan ruang penyimpanan sekaligus membuat aplikasi berjalan lebih lancar tanpa menghapus data penting.

Baca Juga:8 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Bikin HP Android Cepat Panas